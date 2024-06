Gustavo Alfaro retó a Joel Campell con una filoza frase

30/01/2024/ Entrenamiento de la selección mayor de futbol de Costa Rica en Proyecto Goal previo a fogueo amistoso ante el Salvador /en la foto Gustavo Alfaro Dt de la Sele conversa con Joel Campbell / foto John Durán (JOHN DURAN)

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, le lanzó un reto a Joel Campbell con una filoza frase.

El Lechuga asegura que aunque Joel ha mejorado su nivel, él sigue sin ver su mejor versión.

“Yo a Joel lo veo cada vez mejor, ojalá que nos siga aportando su talento y liderazgo bien entendido que esta generación de chicos jóvenes necesita. Yo tengo en claro que cuando Joel entra en cancha, entra con un peso específico muy decisivo, que hoy lo tiene, tal vez en otro momento no lo tenía tanto y como yo se lo dije, la mejor versión de Joel Campbell aún no la vi, estoy esperando verla, estamos comprometidos entre los dos de llegar a eso”, tiró el selecionador.

Campbell ha sido de los futbolistas de los que Alfaro ha hecho más comentarios y sobre quien ha sido muy honesto sobre su nivel y rol en la Tricolor.

A un día de que arranque la eliminatoria rumbo al mundial de Norteamérica 2026, volvió a hablar del atacante.

“Lo veo muy bien. Se lo dije justo después del entrenamiento, nos cruzamos, íbamos a almuerzo y le dije: ‘Joe, te veo bien, estás entrenando muy bien, seguí así’. Y me dice: ‘Sí, profe, la verdad me siento muy bien, he estado entrenando bien’.

“El otro día entró muy bien (ante Uruguay), fue determinante en el cambio en un día en el que por derecha nos costaba encontrar la pausa y no solo por derecha, sino en la generación de juego del equipo, Joel se lo tomó muy bien”.

Para el Lechuga, el atacante de Alajuelense todavía puede dar mucho más, al tiempo que señaló que le quedan dudas para ponerlo 90 minutos en partidos de alta intensidad.

“Me parece que en un partido de alta intensidad, de ida y vuelta permanente, a Joel le cuesta ese ida y vuelta los 90 minutos. Hoy, tal vez no; más adelante, sí. Yo tengo que elegir a Joel en el campo en el momento en que pueda cambiar el destino de un partido, a veces lo puede cambiar desde el minuto cero o a veces cuando los demás se desgastan un poquito y él entra fresco y claro”, explicó.

Gustavo Alfaro sobre el momento de Joel Campbell

Gustavo Alfaro ve una mejoría en Joel Campbell

Alfaro afirma que ha visto una mejoría y una evolución clara en el jugador que en febrero notaba triste y lejos del nivel que puede dar.

“Me parece que fue antes del partido con El Salvador que me lo habían cuestionado, a Joel, encima que venía de un partido con su club en el que encima en ese momento hasta la gente local lo había reprobado y todo eso, entonces fue cuando dije que no lo veía feliz.

“Él le decía a los compañeros que él hace quince años que está en la Selección y que la camiseta no la quiere regalar, porque la camiseta de la Selección, el que la regala por ahí, el que la toma no se la devuelve nunca más y que eso él lo va a defender y no con lo que hizo en el pasado, sino con lo que haga en el presente, cuando escucho a chicos como Joel hablando de esas cosas con las más jóvenes, me gusta, me quedo tranquilo, está muy bien, estamos en buenas manos.