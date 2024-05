Gustavo Alfaro le bajó el piso muy feo a Leonel Moreira para explicar por qué no lo llama a la Selección

Ver a Leonel Moreira en la Selección de Costa Rica parece difícil con Gustavo Alfaro (Jose Cordero)

Leonel Moreira, arquero de Alajuelense, es una de las ausencias más notables en la Selección de Costa Rica, el porqué nunca ha sido convocado por el técnico Gustavo Alfaro es una de las preguntas que muchos se hacen y que este jueves le realizaron al entrenador.

Al seleccionador le consultaron de manera puntual por qué a pesar de que el manudo ha mostrado un rendimiento muy parejo y bueno en términos generales, no lo ha considerado nunca.

El argentino picó al dar a entender que al menos para él, Osito tal vez no tuvo el nivel para ello.

“Honestamente no me gusta hablar de los jugadores que no están, porque creo que tiene el mismo derecho Leonel Moreira que todos los que no están en la citación, sino tendríamos que hablar de todos, lo único que digo es que él está siendo evaluado como todos lo están haciendo todos.

“Si no fue citado antes es que tal vez o el nivel de él no estaba a la altura de lo que está, ahora sí, creo que tuvo un buen segundo semestre, no así como los anteriores, pero el segundo sí fue bueno, eso no quiere decir que pueda tener una citación en el futuro. En este sentido ya estaba decidido que íbamos a trabajar con estos porteros”, aseguró.

Alfaro llamó a Kevin Chamorro, Aarón Cruz, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano para los siguientes juegos, el amistoso ante Uruguay, el inicio de la eliminatoria y la Copa América.