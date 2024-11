Harold Wallace aclaró el enredo que se armó con Josimar Méndez y explicó la situación de San Carlos

Harold Wallace, entrenador interino de San Carlos mientras Luis Marín termina de cumplir la sanción de siete partidos en su contra (le queda un juego), aclaró un par de situaciones que levantaron dudas tras el empate 0 a 0 contra el Deportivo Saprissa.

Harold Wallace ha hecho de todo por mantener a San Carlos en lo más alto de la tabla, mientras Luis Marín cumple su sanción. Foto: Prensa San Carlos.

La primera, sin lugar a dudas, es el estado en el que se encuentra la gramilla del Carlos Ugalde, que ha dado mucho de qué hablar en el torneo y, a ojos de Wallace, es uno de sus puntos débiles y la razón de por qué suele irles mejor jugando de visita que en casa.

“Muy claro, la cancha no nos favorece. Es una cancha que no es la mejor y para lo que nosotros queremos y lo que buscamos, claramente no nos ayuda”, dijo Wallace en conferencia de prensa.

“Está el proceso para que pueda ser reemplazada lo más pronto posible y aprovecho para decirles a las autoridades y a la municipalidad que apresuren ese proceso. San Carlos necesita una cancha mucho mejor”.

Otro situación que llamó la atención fue el enredo que se hizo en torno a Josimar Méndez al salir del campo de juego por error.

“Fue vacilón. Salió el 28 pero no era el 28 nuestro era el de Saprissa y Josimar me comenta que el árbitro le dijo: ‘usted es el que sale’, entonces él salió“, explicó.

“Yo no me percaté, fue, sinceramente, pero el preparador físico me dijo: ‘¿Por qué Josimar está afuera’ y yo le digo: ‘Yo no lo he sacado’, ahí fue donde le dijimos al árbitro. Yo revisé las boletas y estaban bien, en ningún momento debió salir”.

Con este empate, San Carlos defendió el segundo lugar en la tablea, pero mantiene con vida a Herediano, Guanacasteca y Cartaginés, que aún tienen oportunidad de meterse a zona de clasificación.