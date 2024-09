Harrick McLean posee un récord en clásicos que se lo desea cualquiera y nos contó todo esto

Harrick McLean tiene un récord que lo mete en la historia de los clásicos entre Saprissa y Alajuelense. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Harrick McLean lleva más de 30 años en el periodismo en Costa Rica, tiempo en el que se ha labrado todo un nombre tanto como narrador y periodista.

En el 2024 el relator ha dado de qué hablar en diversas ocasiones, la mediática discusión que tuvo con Alonso Solís, los reclamos que le suelen hacer los fiebres y hasta algún jugador morado porque nunca esconde su afición por Alajuelense y ahora hasta por un récord que marcó justamente en los clásicos.

Este domingo Harrick llegará a 164 clásicos narrados, siendo el comunicador que ha relatado en más ocasiones en la historia el partido más importante del fútbol costarricense.

Atrás quedaron nombres legendarios como los de Mario McGregor, José Luis Ortiz, o Manuel Antonio “Pilo” Obando, algunos de los los que tomó bolados para ser quién es hoy.

A raíz de su impresionante récord hablamos con una de las caras del programa 120 Minutos, de Radio Monumental, estación que desde entonces ha sido su casa y se ha vuelto de esas voces que, querido o no, nunca pasan inadvertidas.

“Es un tema al que no le había puesto mente, un día me dijo un amigo que si yo cuantificaba cuántos clásicos tenía yo y le dije que no sabía cómo hacer eso. Le pregunté a mi compañero Alexander Gaitán que me ayudara a hacerlo.

“Mi primer clásico lo narré con Kristian Mora, en 1996, quince minutos cada uno, ese día ganó la Liga 1-0 en Tibás con gol de Víctor Badilla. Estuve con Kristian dos años y luego de su salida yo me convierto en el narrador número uno de la radio. Yo empecé a hacerle mente y cuando Gaitán me da el dato, me dice que eran 162 con los dos de la final del Clausura 202″, explicó.

El clásico 163 fue la Recopa disputada el 17 de julio que los erizos ganaron 3-1 y este domingo en el Morera Soto seguirá ampliando su récord, el cual promete hacerse aún más grande, pues a sus 54 años aún está enterito para seguir breteando por mucho tiempo más.

La goleada de Alajuelense 4-0 sobre el Saprissa en la final de Concacaf del 2004 es de los clásicos que más recuerda Harrick McLean

Trabajar para una radio es lo que le permitió sacar ventaja a otros colegas narradores que lo hacen en televisión, como Daniel Quirós y Óscar Segura, quienes apenas narran uno, dos o lo más tres por temporada, cuando él se ha echado hasta seis, se juegue adonde se juegue.

“A mí no me gusta presumir, no me gustan esas cosas, yo me lo tomo con tranquilidad. Habrá gente que le gusta lo que hago y otros que no. Sé que es un récord que será difícil que alguien supere, tiene que ser una persona que llegue a una emisora y lo contraten y esté mínimo 25 años allí como la voz principal.

“Yo tengo 54 años y empecé a narrar a los 21, eso es otra cosa, son 30 años de hacer lo mismo y si yo me mantengo, en lugar que me descuenten, yo seguiré aumentando, por lo que eso se hará más bien hasta que yo me retire. Yo insisto, más allá si les guste o no, para unos seré muy malo, pero las estadísticas están ahí de lo que hemos hecho este tiempo”, explicó.

Mc Lean es todo un apasionado de lo que hace, pues en estos 30 años afirma que no tiene ni una incapacidad siquiera, por lo que el clásico se ha vuelto algo infaltable en su calendario.

En una carrera tan larga, el saber manejar las críticas y que la gente le tire, especialmente en los últimos años, ya que aparece en televisión, es indispensable.

“Ya es algo normal a lo que no le pongo atención, yo subo los goles que narro a mi página y ahí mismo se meten a criticarme. Yo antes me regaba las bilis por eso, pero ya no, ahora simplemente marco bloquear y hasta luego. No es que nadie me tiene que estar alabando, pueden hacerme observaciones, pero uno ve qué tipo de críticas son.

“Como un día me dijo el Rápido Ortiz con Parmenio Medina: ‘Mac, si hablan de usted para bien o para mal, es porque algo estás haciendo, si me han mantenido en Monumental 30 años es porque tan malo no soy, yo me preparé para esto, no es que estoy acá porque le caigo bien a nadie”, destacó.

Wílmer López y Wálter Centeno son los dos jugadores más espectaculares que Harrick McLean ha visto en Alajuelense y Saprissa. Instagram.

Los mejores

En tantos años de clásicos, además, nos dijo los tres que más recuerda.

“Un 4-0 que gana Saprissa sobre Alajuelense (2003) con un golazo de Pupy López, otro en la Liga cuando ganaron (los manudos) 4-0 en la final de la Concacaf (2004) y el tercero uno que se jugó en el torneo Grandes de Centroamérica, en el Estadio Nacional viejo, que ganó 5-0 Saprissa que Roy Myers estuvo increíble”.

Finalmente le consultamos sobre los tres jugadores de Saprissa y los tres de la Liga que le han parecido los mejores en todo este tiempo que ha estado al micrófono.

“He visto muchos pero de Saprissa diría Wálter Centeno, Alonso Solís y creo que Mariano (Torres) se mete en esa lista. De la Liga Wílmer López es el primero, el segundo Pablo Gabas y el tercero no lo tengo tan claro, pero pensaría que Carlos Castro, Harold Wallace o Luis Marín”.