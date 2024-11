Hasta Jafet Soto está confundido de cuál fue la mano por la que pitaron penal para Herediano

Hasta Jafet Soto se confundió al señalar la jugada que se pitó como penal al cierre entre Herediano y Liberia. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto, técnico del Herediano, habló de la polémica mano al cierre del encuentro ante Liberia y, por lo dicho, ni él tiene muy claro de qué fue exactamente lo que pitó el árbitro David Gómez.

En conferencia de prensa, el entrenador afirmó que lo que se sancionó fue una mano de Joaquín Huertas, defensor pampero; sin embargo, lo que se habría pitado es otra jugada de Nextalí Rodríguez.

Soto indicó que la acción en la repetición es clara, pero él no habla de la que realmente se sancionó, lo que muestra el enredo que se hizo en la jugada, que ni él lo tenía claro.

“Yo no he hablado con el árbitro, no he hablado nada con él, lo que yo veo, que nosotros tenemos la transmisión, que va un poquito tarde es una mano de Huertas en el área.

“Después de ahí creo que así como han analizado otras jugadas y nos han quitado o les han quitado a otros equipos por X o Y circunstancia, si no hubiese existido penal, levanta la mano, tiro libre indirecto y listo, pero para eso está el VAR”, comentó en conferencia de prensa.

La toma que trascendió qué es lo que realmente se pitó es un tiro que iba lejos del marco, que Nextalí se vuelve y pone la mano arriba y la habría tocado con el brazo, imagen que en la transmisión de FUTV no salió originalmente, sino que se enseñó hasta después.