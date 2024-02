Héctor Altamirano le marcó la cancha a los jugadores del Herediano y hasta les advirtió de multas

Héctor Altamirano no quiere más rojas injustificadas en el Herediano. (JOHN DURAN)

Herediano saldrá este jueves. a las 7 p.m., a la cancha del estadio Nemesio Diez en Toluca a buscar darle la vuelta a la serie ante los Diablos Rojos, luego de caer 2-1 en el partido de ida el miércoles pasado en el estadio Morera Soto.

Para salir de una situación tan compleja, en el Team tienen claros varios aspectos; uno de ellos es que es vital mantenerse con 11 jugadores en el partido y evitar expulsiones torpes como la de John Jairo Ruiz, lo que provocó que no realizara el viaje a México.

“Tenemos que ejecutar nuestro plan de partido, hablamos que en el juego de ida la expulsión marca un rumbo distinto a lo que habíamos planificado, lo que nos complicó mucho. Este es un punto en el que no podemos cometer ese tipo de errores”, destacó el técnico de los rojiamarillos, Héctor “Pity” Altamirano.

Al entrenador azteca el tema de las rojas en su equipo lo tiene malo, tanto así que habló muy seriamente con sus jugadores al respecto y les hizo ver que si se siguen expulsando tontamente, tomará cartas en el asunto.

“Para mí el tema de las expulsiones es de un estado emocional, cuando no estás concentrado en las pulsaciones altas no mides, pero cuando eres jugador profesional debes de entenderlo.

“Yo voy a tomar las decisiones que todo mundo tomaría. Ya les dije que los voy a multar cada vez que nos dejen en desventaja, es un tema que hablamos. Nuestro equipo once contra once siempre va a competir”, dijo.

Al escuchar tal declaración, Tony Arias, periodista de Radio Columbia, quien está en México cubriendo el partido del Team le consultó si era un poco en broma o en serio que multará a sus jugadores por esa razón y el timonel lo explicó.

“Es un poco en broma y un poco en serio, parte y parte, dependiendo de la situación yo, en lo personal, multaría a un jugador si se hace expulsar por diversas situaciones, como discutir con el árbitro, reclamarle, engancharse con los abanderados o en una situación que sea ajena al juego.

“La intensidad que quiero de cada jugador, y se los he dicho, es que cuando vas a disputar siempre tiene que ser leal a la pelota, sin intentar lastimar al compañero de profesión, pero a mí en lo personal me gusta que los jugadores vayan a esa disputa leal, pero que sean intensos, jamás le pediría a un jugador que quite la pierna en una pelota dividida”, agregó.

Otro detalle en contra del Team es el gol visita, dado que Toluca hizo dos en la ida, por lo que para clasificar necesitan ganar 2-0 o por una diferencia de un gol, pero marcando más de tres tantos, como 3-2, 4-3, etcétera. Solamente una victoria 2-1por parte de los florenses mandaría el juego a tiempos extra.