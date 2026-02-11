Henry Bejarano fue tajante si arbitraje benefició a Herediano ante Puntarenas FC

La polémica reapareció en la serie entre Puntarenas FC y Herediano por los cuartos de final del torneo de Copa tras un polémico gol que le anularon a los chuchequeros.

A Puntarenas FC le anularon un gol que parecía legítimo ante Herediano. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

A los 49 minutos del segundo tiempo, el Puerto anotó un tanto de cabeza de Anfernee Arias, en el que le ganó la espalda a la defensa florense, el cual significaba el 2-1 en el global y la remontada en la serie.

La sorpresa fue que el árbitro Rigoberto Prendas anuló el gol por una presunta posición prohibida que según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, esta no existió.

“Eso es gol, no hay fuera de juego ni mucho menos falta, está mal anulado”, comentó.

Anulado el gol de Amferny Arias. ¿Era válida la anotación? Recordar que en esta instancia del torneo de copa no hay VAR. 👀 pic.twitter.com/8t5JIbkxnp — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 11, 2026

En el torneo de Copa no hay VAR, por lo que no hubo chance para revisar la acción.

La jugada se suma al penal que pitaron incorrectamente en el partido de ida, el cual fue reconoció así por el presidente de la Comisión de Arbitraje, el chileno Enrique Osses.