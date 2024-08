Herediano encontró en Nicaragua el triunfo que le de la confianza para enfrentarse al Saprissa

José de Jesús González anotó su primer gol con el Herediano este miércoles ante el Diriangén de Nicaragua. (JORGE TORRES/STRAFFONIMAGES/JORGE TORRES)

Las andanzas de Wálter Centeno por el Herediano no han sido las más tranquilas ni calmas, conseguir victorias y dar una muestra de su idea han sido tareas difíciles, pero este miércoles en Nicaragua al menos pudo irse con un triunfo al ganar 1-0 ante el Diriangén por la Copa Centroamericana.

Un gol a los 85 minutos del mexicano José de Jesús González, otra figura que no ha tenido un paso sencillo por el Team, fue lo que salvó la tanda para llevarse los tres puntos de la ciudad de Diriamba.

El tardío pepino dio un premio que tal vez no fue tan merecido por el nivel de juego mostrado, pero al menos los florenses tuvieron el mérito que en el tiempo que fueron mejores pudieron hacer al menos uno, en un juego que fue de una etapa para cada equipo.

Durante la etapa inicial, Diriangén, dirigido por el tico argentino José Giacone, fue mucho mejor, tuvo las mejores opciones, presionó, tenía la pelota y tocó en diversas ocasiones el marco de Aarón Cruz, pero no la tuvo para dar el golpe y llenar de presión a un Herediano muy ralito.

Ningún aficionado rojiamarillo puede estar feliz con la versión del primer tiempo y no fue por un mal equipo, porque más bien mandaron un 11 muy ofensivo con Gerson Torres, Elías Aguilar y John Jairo Ruiz en la media cancha, y Marcel Hernández y Andy Rojas en ofensiva.

Elías Aguilar tuvo un partido discreto con Herediano. (JORGE TORRES/STRAFFONIMAGES/JORGE TORRES)

El problema no eran los nombres, sino la ausencia de un juego, de una idea que Paté vende y vende, que habla y habla, pero que en Heredia no se ve, porque para apostar a la posesión de la pelota, primero hay que tenerla, cosa que el Team no lograba.

Algo que complicó a los locales y marcó el juego fue la roja que recibieron a los 43 minutos. Lo que pareció un codazo de Renzo Carballo a Fernán Faerron fue castigado con la expulsión inmediata. En la repetición parece que el rojiamarillo la vendió un poco y el árbitro puertorriqueno José Torres se fue en la finta.

Para el segundo tiempo el duelo cambió, Heredia pasó a dominar ante un rival diezmado y entonces Alfonso Quesada, meta costarricense de los pinoleros, se volvió figura.

Poncho le tapó buenos tiros a Everardo Rubio al 54, luego otro a Marcel al 68 casi a quemarropa y hasta a González antes de que marcara.

Eso sí, el arquero tico casi se jala un penalote en el segundo tiempo al dar un fuerte golpe a Yeltsin Tejeda luego de un centro. El portero se tiró en el área pequeña con la pierna extendida y le metió la plancha a volante en una jugada que no solo debió ser penal, sino amarilla para el guardameta según, el analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano. Pero no fue ni una ni otra, ¡increíble!

Fernan Faerron estuvo involucrado en la expulsión que marcó el partido. (JORGE TORRES/STRAFFONIMAGES/JORGE TORRES)

No fue el único penal sin sancionarse, según Henry, en el área florense también hubo uno. Cuatro minutos después los quejas ahora fueron de los los nicaragüenses, quienes reclamaron una mano de Haxzel Quirós en una jugada que se barrió con la mano extendida y se llevó la bola.

Más allá de los desatinos del réferi boricua, el Team debía ganar para estar en el liderato del grupo con seis puntos y hacía el final lo consiguió cuando las cosas ya pintaban a un 0-0.

Ariel Arauz, otra de las fichas florenses que entró de cambio, pegó una bola en el vertical izquierdo del marco de Quesada y el rebote le quedó al azteca para, abajo del marco, poner el 1-0 y su primer gol como rojiamarillo.

Luego de este pálido partido en el norte, el domingo viene otra prueba aún más fuerte para Paté y sus muchachos, jugarán en casa ante el Saprissa, de esos juegos que los aficionados nunca perdonan perder.