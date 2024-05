Herediano inicia limpia y anuncia la primera salida luego de ser eliminado por Alajuelense

Keysher Fuller fue de la nómina de Costa Rica en Catar 2022. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Herediano confirmó que el lateral Keysher Fuller es su primera salida luego de quedar eliminados ante Alajuelense en las semifinales del Clausura 2024.

Mediante un breve comunicado de prensa al defensor que formó parte de la Selección de Costa Rica en Catar 2022 le dieron las gracias luego de un torneo en el prácticamente no contó en el Team.

Fuller tenía seis años como rojiamarillo y este sábado antes de la mejenga con los manudos afirmó que este torneo que recién finalizó para él la pasó mal en muchos tramos por la ausencia de oportunidades.

“Muy pocas veces tuve la oportunidad de jugar o siquiera estar en banco, Dios siempre le pone pruebas a uno y siempre tiene que estar preparado para lo que viene”, dijo a Radio Columbia.

Para Keysher las cosas cambiaron mucho de manera rápida, hace año y medio fue titular en el mundial, le marcó un gol a Japón y hoy el Herediano le dio las gracias.

“He pasado momentos muy difíciles, días en los que no duermo por lo mismo, me gusta competir, no me esperaba este momento, yo confío mucho en Dios y lo pongo todo en sus manos”, destacó.