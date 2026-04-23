Herediano le puso una mano al título del Clausura 2026 al asegurarse la final

Herediano le puso este miércoles una mano al título del Clausura 2026 al derrotar 1-0 a Pérez Zeledón, con lo que dio un golpe en la mesa al amarrar el primer lugar de la fase regular y asegurarse como mínimo estar en la gran final.

Herediano derrotó a Pérez Zeledón y se aseguró el primer lugar del Clausura 2026. (Cortesía Heredia por Media Calle/Cortesía Heredia por Media Calle)

Los florenses están, al menos, a cinco partidos de la 32, y tendrán el camino más corto que sus rivales, ya que si en la segunda fase no pudiera alzar el cetro, tiene la posibilidad de disputar la gran fina.

En cuatro meses, el cuadro rojiamarillo se reinventó; pasó de vivir un golpe muy duro e insólito al quedar fuera de las semis en diciembre anterior en el Apertura 2025, a ser el mejor equipo durante este 2026.

José Giacone reinventó el plantel y, con una solidez que se la deseara cualquiera, su escuadra no dejó dudas ni espacio para el drama, siquiera para pelear por la cima.

En el sur parecía un trámite para el Team adueñarse de la punta; necesitaba solo un punto para reafirmarse en esa plaza, pese a que le llevaba seis puntos al Saprissa con seis unidades por disputar, lo que dejaba claras las cosas.

Getsel Montes marcó el único gol de Herediano. (Cortesía Heredia por Media Calle/Cortesía Heredia por Media Calle)

El Team tuvo que dejar en el GAM a algunas de sus principales figuras como Marcel Hernández, Allan Cruz, Keynner Brow y José “Tepa” González, todos por lesión.

Gustavo Pérez, gerente deportivo del Herediano, comentó cuál es la dolencia que tiene el cubano y por la que lo dejaron en la casa por prevención, según indicó en declaraciones a FUTV antes del encuentro ante los Guerreros del Sur.

“Marcel está bien, hay que decirlo, es importante aclarar eso, tiene una molestia muscular leve, pero hay que cuidarlo, no podíamos someterlo a la carga de un juego en esas condiciones“, indicó.

Pérez confirmó que el fin de semana para el partido ante Sporting, estarán disponibles todos, aunque ya sin jugarse mucho, no sería nada raro que Giacone rote al equipo.

El Team demostró que sin Marcel también tiene capacidad para generar peligro, presionar el marco rival, por lo que este miércoles también le dio mucho trabajo a Miguel Ajú, meta de los Guerreros del Sur.

Uno de los mejores intentos antes del gol lo tuvo Elías Aguilar con un remate fuerte fuera del área a los 36 minutos, que Ajú tapó de gran forma.

Herediano tuvo un duro reto por el clima y la cancha de Pérez Zeledón. (Cortesía Heredia por Media Calle/Cortesía Heredia por Media Calle)

Los visitantes manejaron casi todo el juego, sin que eso significara que el Pérez no les generó peligro y un par de jugadas que obligaron a reaccionar al portero florense Danny Carvajal.

Para el segundo tiempo, el acoso fue mayor, los locales se desinflaron y ya no llevaron peligro, por lo que se sentía que la anotación debía caer y así ocurrió a los 66 minutos.

Elías cobró un tiro de esquina desde la derecha, largo al segundo palo; allí apareció Everardo Rubio, pivoteó y la puso al centro; la redonda le quedó al catracho Getsel Montes, quien de espaldas la dominó con su rodilla y de media vuelta definió.

Pudieron ser 2-0, pero a Ronaldo Araya le anularon su gol al 74 por una falta previa de Jurguens Montenegro al agarrar a un defensor.

Lo que contaban eran los tres puntos que ponían al Team en la final y más cerca del título que nadie, el único que ya puede pensar en ir enfriando el champán.