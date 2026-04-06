Herediano reveló qué sucedió con trabajador que sufrió accidente en construcción del Rosabal Cordero

El accidente sucedió en las instalaciones del estadio Rosabal Cordero. (JOHN DURAN/John Durán)

El Club Sport Herediano se pronunció este lunes sobre lo sucedido con un trabajador de la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Mediante un comunicado de prensa, los florenses explicaron cuáles medidas tomaron con la persona afectada, luego de ser prensado por una viga mientras realizaba sus funciones.

“En el marco de los trabajos finales de construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, este lunes 6 de abril se presentó un lamentable accidente con uno de los trabajadores del proyecto.

“De forma inmediata, se activó el protocolo de crisis y emergencias establecido para este tipo de situaciones, lo que permitió atender el caso con la rigurosidad y celeridad requeridas. Tras la coordinación con el sistema de emergencias 911, se hicieron presentes unidades del Cuerpo de Bomberos y, posteriormente, una ambulancia especializada que trasladó al trabajador a las 2:10 p. m. al centro médico correspondiente”, indicaron los rojiamarillos.

En el club confirmaron que por suerte, el afectado fue traslado de manera estable.

“Afortunadamente, el trabajador fue trasladado consciente y en condición estable. Asimismo, su familia fue contactada de manera oportuna, pues para nuestra institución lo más importante es, ante todo, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores.

“En este momento, el colaborador ya se encuentra en manos de los servicios médicos. Expresamos nuestro deseo de una pronta y satisfactoria recuperación”, añadieron.