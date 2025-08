Herediano revive pesadilla de Aarón Cruz: esta sería la cantidad de tiempo que estaría afuera por lesión

Aarón Cruz y Danny Carvajal se perderán mínimo dos meses cada uno con Herediano. ( Instagram Herediano./Instagram Herediano.)

Las lesiones y malas noticias en el marco del Herediano vuelven a aparecer y tristemente se posan de nuevo sobre Aarón Cruz, quien continúa con un calvario que no acaba.

El periodista Fabián Zumbado reveló en sus redes sociales que el meta estaría afuera entre 2 y 3 meses luego de volverse a lesionar en un entrenamiento el sábado anterior previo al partido ante Puntarenas FC.

Al jugador se le realizaron exámenes tras el juego para determinar la gravedad de la lesión y estos no habrían sido muy alentadores para un jugador que ha tenido muchos problemas en este apartado en los últimos meses. El nuevo problema sería en la rodilla.

Cruz duró siete meses fuera y regresó recién en junio, para la pretemporada florense, en la que jugó 45 minutos en un amistoso ante Xolos de México, pero en el torneo nacional no juega desde hace mucho tiempo.

En el caso de Danny, duraría un periodo similar afuera, dos meses, tras un golpe que arrastra desde la Recopa ante Alajuelense. Él no juega desde el choque contra los naranjas. Su regresoo sería en octubre.

Los florenses no han hecho oficial los plazos y seguramente no lo hagan, pues a diferencia de otros equipos, no suelen revelar de manera oficial este tipo de datos.

Para Zumbado, la situación hace que Walker, de nuevo, vuelva a retomar protagonismo, pero en el pasado demostró que puede con el paquete.

“La decisión del equipo de hacer regresar a Anthony Walker es la más acertada, Walker conoce al plantel y ya fue clave en la obtención de un título nacional y parte del equipo bicampeón nacional.

“Mientras Cruz y Dany estén lesionados la portería depende de él, y hoy por hoy es la mejor opción para el equipo, es claro que es una zona que por lesiones quedó debilitada en el equipo”, añadió.

