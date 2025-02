Herediano sacó el mejor negocio posible, sin ganar, en su estreno en Concacaf

Marcel Hernández la pulseó, pero no logró abrir el marcador ante el Real Salt Lake. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano se conformó con un 0-0 ante el Real Salt de los Estados Unidos en el Estadio Nacional por el partido de ida de la primera fase por la Copa de Campeones de la Concacaf, resultado que entre no ganar, era el menos malo por la regla del gol visita.

En el la vuelta, un empate con goles le daría la clasificación a los ticos, mientras que otra igualada sin goles manda a tiempos extras.

Para el Team, las expectativas estaban puestas sobre cómo podría lucir ante un rival de la MLS, esa liga que se ha vuelto la bestia negra de los ticos y no importa el nombre del rival, a cada uno que se topa se lo suena de alguna u otra manera.

Además de que la casa hay que aprovecharla sea quien sea el rival que esté al frente, es una lección que ha dado por ejemplo el Real Estelíi en Nicaragua, el cual le sacó resultados a potencias como América y Tigres en el estadio Independencia; si ya luego en la vuelta en territorio rival no dan las fuerzas para aguantar, esos son otros cien pesos, pero al menos de local se debe competir.

Otro punto que daba para pensar que se podía sacar algo es el buen momento de los nacionales. Líderes del Clausura 2025, con 21 puntos en nueve juegos, ese dominio que demuestran en las mejengas del torneo criollo, se sentía a ratos en la cancha del Nacional.

Al ver el tránsito y trámite del juego no solo quedaba la sensación de que se podía competir, sino hasta ganarle sin problemas, pero para hacerlo ante este tipo de rivales, hay que echarlas, porque siendo sinceros, no se trataba de un equipazazo, había que aprovechar y golpearlos.

Las estadísticas del primer tiempo respaldaban esta percepción, los ticos se fueron con seis remates, pero la mayoría desviados contra solo dos de los gringos, son oportunidades que no se pueden dejar pasar, porque luego allá en el norte, ellos sí las cobran todas.

El partido fue muy peleado en la media cancha por el control de la pecosa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Si los rojiamarillos el año pasado tuvieron la inspiración y capacidad para tumbar a un equipo de la calidad del Toluca de México de primera entrada, sin duda lo podían hacer ante uno inferior como este, porque es la realidad, no es mejor que aquel.

La mejenga estaba para cumplir los dos objetivos propuestos, ganar y no recibir goles, para cuidar el detalle del gol visitante que se vuelve vital en este tipo de series en caso del empate.

Danny Carvajal no sufría en el marco, pero lamentablemente Marcel Hernández o la ofensiva en general no tenía opciones claras y el primer tiempo se fue con sensación de que no pasaba nada, pese a tener el balón, no se podía hacer más ante el cerrojo que puso el Real Salt Lake.

El atacante cubano tenía mucho rato de no salir como titular en un encuentro, tanto por una lesión el torneo anterior que lo relegó a la suplencia en su regreso, como por una sanción que debió cumplir este torneo. Marcel no arrancaba en un partido con el Team desde el 1 de diciembre del 2024 ante el Santos en la jornada 22 del Apertura 2024 con lo que ya iba para tres meses sin hacerlo. Pero, no marcó diferencia.

En el segundo tiempo, se empleó un recurso que se tuvo que haber buscado mucho antes al ver a un rival parado atrás como lo son los remates de larga distancia, con esa arma se consiguió mucho más peligro.

La pulseada del Herediano fue dura, pero no suficiente. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El primero que intentó este recurso fue Randy Vega con un remate fuerte a los 49 minutos, tiro que el meta brasileño Rafael Cabral embolsó de buena forma, fue un aviso que era un camino muy válido.

La más clara del partido estuvo en la pierna zurda de Yurguin Román, quien soltó un bombazo desde unos 25 metros, el cual se estrelló en el horizontal para provocar los gritos de “uuuyyyy” a los poquitos que se animaron a ir la Joya de la Sabana.

Las llegadas que tuvieron los gringos fueron más por regalos que dieron los ticos en la media y no porque tuvieran la capacidad de armar juego y ponerlos a sufrir. Al cierre, le pusieron un poco más de la cuenta, pero tampoco algo muy destacable.

Al final, hubo que conformarse con el 0-0, lo decimos así porque estaba claro de que era para sacar mucho más que solamente decir: “qué dicha que no nos anotaron”.