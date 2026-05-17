Herediano se lanzó con una alineación muy pesada para ir por el título esta noche ante Saprissa

José Giacone buscará este sábado el título 32 para el Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa y Herediano se medirán este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara juego en el que se podría definir el título 32 para los florenses si derrotan por dos goles a los morados.

José Giacone demostró en su once que realizará una apuesta fuerte para ir por el juego y alzar la copa ante sus aficionados esta noche.

Al igual que lo hizo en Tibás, los rojiamarillos saldrán con Marcel Hernández y José de Jesús “Tepa” González como sus atacantes.

Respecto a la ida, el estratega hizo dos cambios: sentó a Everardo Rubio y Haxzel Quirós para darles lugar a Getsel Montes y Allan Cruz.

Los florenses se presentan sin bajas, salvo las conocidas como la de Aarón Murillo, quien quedó fuera del torneo por una cirugía hace semanas.

Herediano irá a la cancha con el siguiente once:

Dany Carvajal, Keyner Brown, Darryl Araya, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Getsel Montes, Allan Cruz, Elías Aguilar, José de Jesús González, Marcel Hernández.