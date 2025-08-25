Herediano se levantó de un baile en San Carlos para pellizcar un punto en una noche de errores

Marcel Hernández marcó de nuevo en Herediano y llegó a cuatro goles (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

San Carlos y Herediano empataron 2-2 en un partido que fue un tiempo para cada uno y deja el sinsabor especialmente en los locales al dejarse empatar tras ir 2-0 arriba y meterle un baile tremendo al rival en el primer tiempo.

No es la primera vez que a los Toros les pasa esto, un primer tiempo superbueno, en el que la tuvo para liquidar al Team, pero perdonó y luego en el complemento cuando el bicampeón se metió a la mejenga no pudo sostener la carga.

Geiner Segura tendrá motivos grandes para estar enojado, los mismos que Hernán Medford al ver lo que estaba sucediendo y como desde el puro arranque les apredearon el rancho bastante feo.

Apenas a los dos minutos Nextalí Rodríguez abrió el marcador en jugada en la que San Carlos movió la pecosa por toda el área, de izquierda a derecha hasta que Allen Guevara se la abrió a Nextalí Rodríguez y este de un derechazo de primera la mandó a guardar.

Nadie se había acomodado, apenas habían pasado 75 segundos de partido y ya estaban celebrando en un juego que en los primeros compases la zaga del Team tenía goteras por todo lado y no podían frenar el barreal que se les hizo.

No le dieron tiempo ni de acomodarse a Kristian para cantar el gol. 🫣



Ya lo ganan los toros del norte. 📷 pic.twitter.com/feWyhwotkD — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 25, 2025

La carga no se detenía, antes que cayera el segundo, tuvo dos jugadas muy parecidas en pies del Cusuco y Rashid Chirino, era apenas el primer cuarto de partido y ya podía ser goleada, así de grave era la cosa.

A los 20 minutos llegó lo insólito, Axel Amador intentó despejar una bola que lo que le salió reta hasta las leyes de la física y nadie, nadie lo esperaba.

San Carlos tuvo para liquidar al Herediano y perdonó. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

José David Sanchéz lanzó un centro desde la izquierda, Yurguin Román rechazó, la pecosa le cayó en las afueras del área a Axel Amador, quien en lugar de hacer un despeje hacia adelante, le dio tan mal, que le pegó un arrollado que se fue sobre su propio marco.

¡Ay Walker, a que saliste! 🫣 pic.twitter.com/Wnu6JTBtfM — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 25, 2025

La bola agarró desprevenido al arquero Anthony Walker, no se habló con Getsel Montes y rechazó la pecosa a como pudo, esta le quedó casi en los pies a Sánchez, quien se metió por la izquierda mientras Walker trataba de levantarse, pero fue tarde y puso el 2-0 con el que acabó el primer tiempo.

Para el complemento todo cambió, el ímpetu de los Toros se fue y el que sacó la casta fue el bicampeón, Medford hizo sus cambios y pasaron a dominar las acciones, especialmente cuando se enchufó Marcel Hernández.

Descuenta el Herediano y se quiso calentar el juego. 🔥 pic.twitter.com/McteBcU0t9 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 25, 2025

El isleño una vez más demostró el peso que tiene en el fútbol nacional, protagonista en los dos goles florenses, armó la jugada del primero y marcó el segundo.

A los 46, el goleador tomó una pecosa que los locales perdieron en salida, realizó dos enganches, defendió la pecosa y le quedó a Ronaldo Araya solo en el área, quien de un puntazo de derecha descontó en las primeras de tanteo.

El tanto llenó de confianza a los florenses y dejó muy inseguro a los norteños, quienes conforme pasaban los minutos sentían como los encimaban poco a poco hasta que les cayó el empate que se veía venir.

Apareció el del siempre haciendo lo que mejor sabe hacer. 💥 pic.twitter.com/B9XwmFB72t — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 25, 2025

Luis Ronaldo, el otro gran protagonista, metió un centro desde la izquierda a los 61 minutos, el cual pescó por los aires el isleño para llegar a su cuarto tanto del torneo y empatar a liberiano Randy Ramírez en la cima de goleadores.

San Carlos lo pudo ganar al final con un doble fallo de Chirino frente a marco, al final la tomó Walker y se la quitaron de las manos, jugada que Keylor Herrera anuló correctamente y nada más, un empate que en realidad no le sirve a ninguno.