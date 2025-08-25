Torneo Nacional

Herediano se levantó de un baile en San Carlos para pellizcar un punto en una noche de errores

Herediano y San Carlos empataron 2-2 en un juego con dos caras

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
San Carlos vs. Herediano
Marcel Hernández marcó de nuevo en Herediano y llegó a cuatro goles (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

San Carlos y Herediano empataron 2-2 en un partido que fue un tiempo para cada uno y deja el sinsabor especialmente en los locales al dejarse empatar tras ir 2-0 arriba y meterle un baile tremendo al rival en el primer tiempo.

No es la primera vez que a los Toros les pasa esto, un primer tiempo superbueno, en el que la tuvo para liquidar al Team, pero perdonó y luego en el complemento cuando el bicampeón se metió a la mejenga no pudo sostener la carga.

Geiner Segura tendrá motivos grandes para estar enojado, los mismos que Hernán Medford al ver lo que estaba sucediendo y como desde el puro arranque les apredearon el rancho bastante feo.

Apenas a los dos minutos Nextalí Rodríguez abrió el marcador en jugada en la que San Carlos movió la pecosa por toda el área, de izquierda a derecha hasta que Allen Guevara se la abrió a Nextalí Rodríguez y este de un derechazo de primera la mandó a guardar.

Nadie se había acomodado, apenas habían pasado 75 segundos de partido y ya estaban celebrando en un juego que en los primeros compases la zaga del Team tenía goteras por todo lado y no podían frenar el barreal que se les hizo.

La carga no se detenía, antes que cayera el segundo, tuvo dos jugadas muy parecidas en pies del Cusuco y Rashid Chirino, era apenas el primer cuarto de partido y ya podía ser goleada, así de grave era la cosa.

A los 20 minutos llegó lo insólito, Axel Amador intentó despejar una bola que lo que le salió reta hasta las leyes de la física y nadie, nadie lo esperaba.

San Carlos vs. Herediano
San Carlos tuvo para liquidar al Herediano y perdonó. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

José David Sanchéz lanzó un centro desde la izquierda, Yurguin Román rechazó, la pecosa le cayó en las afueras del área a Axel Amador, quien en lugar de hacer un despeje hacia adelante, le dio tan mal, que le pegó un arrollado que se fue sobre su propio marco.

La bola agarró desprevenido al arquero Anthony Walker, no se habló con Getsel Montes y rechazó la pecosa a como pudo, esta le quedó casi en los pies a Sánchez, quien se metió por la izquierda mientras Walker trataba de levantarse, pero fue tarde y puso el 2-0 con el que acabó el primer tiempo.

Para el complemento todo cambió, el ímpetu de los Toros se fue y el que sacó la casta fue el bicampeón, Medford hizo sus cambios y pasaron a dominar las acciones, especialmente cuando se enchufó Marcel Hernández.

El isleño una vez más demostró el peso que tiene en el fútbol nacional, protagonista en los dos goles florenses, armó la jugada del primero y marcó el segundo.

A los 46, el goleador tomó una pecosa que los locales perdieron en salida, realizó dos enganches, defendió la pecosa y le quedó a Ronaldo Araya solo en el área, quien de un puntazo de derecha descontó en las primeras de tanteo.

El tanto llenó de confianza a los florenses y dejó muy inseguro a los norteños, quienes conforme pasaban los minutos sentían como los encimaban poco a poco hasta que les cayó el empate que se veía venir.

Luis Ronaldo, el otro gran protagonista, metió un centro desde la izquierda a los 61 minutos, el cual pescó por los aires el isleño para llegar a su cuarto tanto del torneo y empatar a liberiano Randy Ramírez en la cima de goleadores.

San Carlos lo pudo ganar al final con un doble fallo de Chirino frente a marco, al final la tomó Walker y se la quitaron de las manos, jugada que Keylor Herrera anuló correctamente y nada más, un empate que en realidad no le sirve a ninguno.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
San CarlosHeredianoCarlos Ugalde
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.