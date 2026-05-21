Torneo Nacional

Herediano sigue muy activo tras ganar el título y da noticias importantes sobre su planilla

Herediano anunció este jueves la renovación de cinco figuras importantes para la consecución de la copa 32

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Por Sergio Alvarado

El Herediano sigue haciendo anuncios luego de ganar su título 32 y este jueves anunció la permanencia en el plantal de cinco figuras a las que se le renovó su contrato.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el Team confirmó la continuidad de Getsel Montes, Aarón Murillo, Emerson Bravo, Eduardo Juárez y Darril Araya.

Herediano renovó a cinco de sus figuras.
Herediano renovó a cinco de sus figuras. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

Todas estas figuras fueron claves para ganar el título, ya sea como titulares o como buenos revulsivos en el banquillo.

En el caso de Murillo se lesionó los últimos dos meses, pero es una de las fichas a la que se le tiene más expectativas y hasta proyección para la Selección de Costa Rica.

Gracias a su compromiso, entrega y destacado rendimiento dentro del equipo, continuarán defendiendo con orgullo la camiseta rojiamarilla”, indicó el club.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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