Torneo Nacional

Herediano sigue sacudiendo el mercado y anunció su último fichaje

Herediano confirmó a su más reciente refuerzo para el Clausura 2026

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Por Sergio Alvarado
Reggy Rivera celebró el gol con el que San Carlos clasificó a semifinales. Foto: Prensa San Carlos
Reggy Rivera era una de las caras más reconocidas de San Carlos.

En Herediano no se detienen en los movimientos de cara al Clausura 2026 y este martes confirmó a su nuevo refuerzo, el defensor Reggy Rivera.

El lateral derecho era una de las figuras de la Asociación Deportiva San Carlos, equipo con el que había militado hasta entonces en el fútbol costarricense.

De 27 años, el jugador es nativo de la zona norte y en la máxima categoría solo había jugado con el equipo de su cantón.

Durante el Clausura 2026, disputó 13 partidos en el club de Wálter “Paté” Centeno.

Rivera se suma a Abner Hudson, Aarón Suárez y Ariel Arauz como los refuerzos confirmados hasta este momento.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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