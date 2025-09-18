Herediano sorprende al sacar del once ante Saprissa a importante figura y meter a otra que casi no juega

Hernán Medford dejó a Elías Aguilar en banca para enfrentar al Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Herediano siguen tomando decisiones luego de que este miércoles anunciaran la salida de cinco jugadores del plantel y para el juego ante Saprissa realizaron varios cambios en la alineación.

Los florenses incluyeron como titular a Yeltsin Tejeda, quien durante el vigente torneo solo lleva 22 minutos disputados cuando entró de cambio ante el Cartaginés y dejó en banca a Elías Aguilar, una de sus más figuras.

La aparición del exseleccionado nacional es uno de los puntos que más llama la atención en el equipo de Hernán Medford para enfrentar al Monstruo a las 8 p.m en el estadio Carlos Alvarado.

El Pelícano tiene una fuerte obligación de sacar el triunfo en casa tras malos resultados a nivel locel e internacional que arrastra en las últimas semanas.

En el Team salen con Danny Carvajal, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Getsel Montes, Darril Araya, Yeltsin Tejeda, Allan Cruz, Aarón Murillo, Joshua Navarro, Ronaldo Araya y Marcel Hernández.