Herediano tomó una decisión con Fernán Faerron que nos dejó con la boca abierta

Fernán Faerron fue figura en el título 30 del Herediano. Instagram Fernán Faerron. (Instagram Fernán Faerron. /Instagram Fernán Faerron.)

Herediano sorprendió a propios y extraños luego que este jueves anunciara la separación del equipo del futbolista Fernán Faerron de manera inmediata.

Mediante un comunicado de prensa, los florenses informaron que dieron adiós a una de sus principales figuras en torneos pasados, quien destacó en títulos como la 30 rojiamarilla.

“El Club Sport Herediano informa que el jugador Fernán Faerron no continuará en nuestra institución, tras la decisión de finiquitar su contrato.

“Agradecemos su compromiso y dedicación durante el período en que vistió la camiseta rojiamarilla y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos futuros”, indicaron.

Faerron había vuelto al Herediano para este torneo, luego de que en el semestre pasado estuvo dos meses en Ucrania y después tuvo que esperarse para volver a jugar con el Team.