Torneo Nacional

Herediano tomó una decisión con Fernán Faerron que nos dejó con la boca abierta

Herediano da un anuncio de Fernán Faerro que deja a todos sorprendidos en su planillla

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Fernán Faerron se despidió de la afición del Herediano con un sentido mensaje. Instagram Fernán Faerron.
Fernán Faerron fue figura en el título 30 del Herediano. Instagram Fernán Faerron. (Instagram Fernán Faerron. /Instagram Fernán Faerron.)

Herediano sorprendió a propios y extraños luego que este jueves anunciara la separación del equipo del futbolista Fernán Faerron de manera inmediata.

Mediante un comunicado de prensa, los florenses informaron que dieron adiós a una de sus principales figuras en torneos pasados, quien destacó en títulos como la 30 rojiamarilla.

“El Club Sport Herediano informa que el jugador Fernán Faerron no continuará en nuestra institución, tras la decisión de finiquitar su contrato.

“Agradecemos su compromiso y dedicación durante el período en que vistió la camiseta rojiamarilla y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos futuros”, indicaron.

Faerron había vuelto al Herediano para este torneo, luego de que en el semestre pasado estuvo dos meses en Ucrania y después tuvo que esperarse para volver a jugar con el Team.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoFernán FaerronApertura 2025
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.