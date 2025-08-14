Herediano vende a una de sus joyas y se forra de plata la bolsa con lo que le pagaron

El New York Red Bull ejerció la opción de compra por Andy Rojas. (La Nación/Fotografías: Nueva York Red Bull)

El Herediano confirmó este jueves que vendió al delantero Andy Rojas al New York Red Bull de la MLS, transferencia que quedó completada esta tarde.

Los gringos se llevaron al atacante de 19 años a préstamo en febrero y tras el rendimiento del muchacho con su equipo filial decidieron dejárselo de manera definitiva.

Según el periodista Fabián Borbón, la venta sería por $1.5 millones (casi 760 millones de colones) y sería por los próximos tres años en una de las franquicias tradicionales en la liga estadounidense, por la cual han pasado figuras como Thierry Henry.

Andy jugó dos años en el Team antes de dar el gran paso al fútbol internacional.