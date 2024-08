Herediano vs Saprissa en vivo: ¿Dónde y a qué hora puedo ver el clásico del buen fútbol?

Así llegaron los equipos al estadio Carlos Alvarado Copiado!

Herediano y Saprissa llegaron al estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara, sitio en el que por la tarde este domingo cayó un fuertísimo baldazo sobre la grama sintética del estadio florense.

Así se mostraron los florenses al llegar al duelo en el que deben ganar para no quedarse muy descolgados en la tabla de posiciones.

¿Dónde y a qué hora puedo ver el clásico del buen fútbol?

Herediano y Saprissa jugarán, a partir de las 6 p.m., en el cierre de la fecha cinco del Clausura 2024, choque que se disputará en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, y se transmitirá en exclusiva en televisión por FUTV.

Herediano y Saprissa se ven para finalizar la jornada cinco del Apertura 2024. (Rafael Pacheco Granados)

El partido también podrá escucharse por las radios Columbia (98.7 FM) y Teletica Radio (91.5 FM), mientras que también podrá verse en la aplicación TD Max.

En este enlace podrá seguir todas las incidencias del partido, desde alineaciones, minuto a minuto, goles, polémicas y la reseña del partido.

Vladimir Quesada sorprende y da a conocer que algo que pasa en Saprissa lo tiene molesto

Vladimir Quesada, entrenador de Saprissa, dio a conocer qué es lo que lo tiene molesto de su equipo, luego de ocho partidos de la temporada.

Vladimir dijo que la zona defensiva no lo tiene contento pues el equipo ha recibido catorce goles en esos juegos.

Vladimir Quesada es enfático en que trabajan duro para dejar de recibir tantos goles. (Rafael Pacheco Granados)

Herediano le metió uno en la Supercopa y Alajuelense tres en la Recopa al inicio de la temporada.

Por torneo nacional, Sporting le metió tres, Guanacasteca uno, Puntarenas dos y Liberia dos, mientras que en la Copa Centroamericana, Managua FC le anotó dos. Solo contra Guanacasteca, por el torneo regional, logró mantener su valla en cero.

“Hemos recibido muchos goles, pero hemos hecho más goles, eso no lo recalcan. Lo que tenemos que buscar es un equilibrio, la organización defensiva debe mejorar, y con el tiempo se va a mejorar”, manifestó.

Dijo que conforme se inserten al equipo los jugadores que están afuera por lesión, el equipo irá ganando en competencia y por lo tanto en un nivel más alto.

“Lo que me no tiene a gusto, es exactamente eso, recibir tantos goles, es algo que tenemos que mejorar y repito, con tiempo y trabajo, cuando se pueda, lo vamos a mejorar y el equilibro se va a dar y vamos a seguir anotando como hemos estado anotando, pero tenemos que mermar los goles recibidos en nuestra cabaña”.

Wálter Centeno se quejó al contestar pregunta que ya lo tiene harto en una picante conferencia

Wálter Centeno enfrentó este viernes su conferencia más picante y ruda como entrenador del Herediano, previo a lo que será el duelo de este domingo ante Saprissa.

El cara a cara con la prensa fue un intercambio tenso y bravo, donde los cuestionamientos iban y venían, pues le consultaron una vez más sobre su estilo de juego y hasta si siente peligro de su puesto apenas en el inicio del torneo.

Wálter Centeno encara con presión y exigencia el partido entre Herediano y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Las reiteradas dudas sobre el funcionamiento de su equipo, que no se ve como quisiera la afición, es un detalle que se notó que lo incomoda mucho y hasta lo tiene un poco harto, pues acusó a los medios de no ser parejos y de, al parecer, solo exigirle “jugar bien” a él.

“Yo sé que ustedes hacen siempre las mismas preguntas, yo sé por dónde va todo, pero nunca voy a estar satisfecho, nunca, ni en la victoria ni nada; yo sé que el fútbol es de momentos y que ustedes venden la noticia, y si yo no estoy en el momento con mi equipo, es posible que sucedan muchas cosas, así que nunca voy a estar satisfecho.

“Para nadie es un secreto que ustedes todos los días me hacen la misma pregunta, de que tengo que jugar bien. Para ustedes soy el único obligado en este país a jugar bien, solo a mí se me exige eso, pero en fin, es lo que he dicho y quiero ser congruente.

“No hemos estado del todo finos en ese tipo de juego, esperemos que el timing lo encontremos rápido y ver al equipo que ustedes están acostumbrados a ver bajo mi mando”, soltó el Paté.