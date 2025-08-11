Hernán Medford llegó a Costa Rica y dijo algo que le caerá como una patada al hígado a la afición del Saprissa

Hernán Medford volvió a Herediano y afirma se siente con mucha confianza para el reto. (Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford ya llegó a Costa Rica para ponerse a las órdenes de Herediano y Jafet Soto como su nuevo entrenador y dio sus primeras palabras de esta nueva oportunidad.

Para el Pelícano será la cuarta vez que asuma el banquillo rojiamarillo, club con el que suma tres títulos de campeón en el 2015, 2016 y 2018 y además conoce muy bien al presidente florense y lo que son sus exigencias.

Sobre el banquillo rojiamarillo siempre está el morbo que si el técnico flaquea un poquito, se lo vuelan y Jafet asume el puesto, pero el nuevo DT afirma conocer al club y a su cabeza le ayuda mucho.

“Es la ventaja de conocer el ambiente, conocer al jefe, entonces esa es la ventaja que tengo”, dijo entre risas.

Hernán afirmó que lo único que le hace falta es definir el plazo de tiempo porque el que firmará, pero que se siente muy bien volver a la que llamó “su casa”, algo que no le hará mucha gracia a la afición del Saprissa, club en el que hizo la mayor parte de su carrera.

“Siempres se siente volver, estuvimos ocho meses buenos, bastante bien en Guatemala, pero siempre regresar a casa es interesante”, contó a la prensa que lo esperaba en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

Medford comentó que la decisión para volver no fue fácil, pero que lo ilusiona el reto y la posbilidad de hacer historia en el Team con un equipo que es bicampeón.

“Costó porque tenía un buen contrato allá, estaba con un equipo que estaba haciendo las cosas bien, empezó un poco complicado, pero luego estábamos bien. Siempre volver al país es importante, pero tengo que ser muy agradecido con Marquense”, destacó.

La última etapa de Hernán con el Team fue el en el 2022, la más corta de todas, en la que duró solo cinco meses de mayo a noviembre.