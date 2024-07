Hernán Medford manda mensaje a los legionarios para que se pongan las pilas con la Selección Nacional

Hernán Medford es de las voces autorizadas para hablar sobre la Selección de Costa Rica. Foto: Jorge Navarro.

Hernán Medford es de los técnicos más experimentados del fútbol nacional y previo al arranque del campeonato nacional metió la cuchara con la Selección Nacional y les mandó un fuerte mensaje a los legionarios.

El técnico de Sporting FC es de las voces autorizadas para hablar sobre la Tricolor y en el día de medios, organizado por la Unafut les envió un mensaje a los futbolistas que juegan fuera de Tiquicia, para que se pongan las pilas y no crean que solo por jugar afuera, ya tienen el campo asegurado en la convocatoria.

“Ir a jugar en el exterior no te da la seguridad para estar en la selección, si estás allá tienes que estar jugando. Una de las filosofías que tengo es si usted es legionario, pero no está jugando, no puede venir a la selección, pero si veo que juega fuera del país y tiene minutos, sí puede estar en la selección”, comentó.

LEA MÁS: Hernán Medford le quitó una mala maña a Sporting que todo el mundo le criticaba

Esa chinita que mandó también se la tiró al actual cuerpo técnico.

“Tomar un puesto en la selección no se lo dan porque estás en el exterior, eso también lo debe tener claro el cuerpo técnico a la hora que toma decisiones, porque de repente volvieron a salir jugadores fuera del país, pero los queremos ver jugando, porque se les exigirá mucho”, aseguró.

Medford se mostró sorprendido por la actuación de la Sele en la Copa América y mantiene la fe de que en el país hay buen material para dar la pelea en las eliminatorias.

“Lo veo bien, el señor Alfaro está haciendo un buen trabajo, los jóvenes lo hicieron bien, nadie pensaba que íbamos a sumar cuatro puntos en la Copa América en un grupo tan complicado, ahora es mantenerse por ese camino y podemos tener un buen futuro”, sentenció.