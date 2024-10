Hernán Medford pese a derrota con Saprissa le mandó un retador aviso a quienes pelean clasificación

20/10/2024. Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. Hora: 04:00 p.m. Partido de la Jornada 16 del Torneo de Apertura 2024 entre el Deportivo Saprissa y el Sporting FC, disputado en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, ubicado en Tibás. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Hernán Medford, técnico de Sporting, no se hizo por menos pese a la derrota de este domingo ante el Saprissa y afirmó que su equipo sigue con las opciones intactas para clasificar a semifinales.

El Pelicano tiene más que claro que el objetivo del equipo es clasificar y que con lo cerrada que está la tabla, todo está abierto, nadie se puede confiar.

“Todos los equipos están peleando, son partidos muy cerrados de los que están ahí arriba, el cierre será sumamente interesante y estaremos peleando para estar ahí metidos”

“Nosotros lo que buscamos es clasificar, insisto que será un cierre bueno con varios equipos metidos en la pelea, porque ni siquiera el primer lugar está resuelto”, comentó.

Hernán Medford fue muy enfático que Sporting necesita ser más contundente y así vendrán más victorias. (Mayela López)

Sobre qué es lo que le hace falta a su equipo para ser más constante en cuanto a resultados, fue claro en un aspecto que les está pesando, el cual es indispensable si quieren pensar en clasificar.

“Necesitamos ser más contundentes, así se ganan los partidos, tenemos que afinar esas cosas, estamos claros que queremos seguir peleando para estar metidos ahí

“Nos ha hecho falta terminar las jugadas, hoy se trató, se elaboró bien pero no dimos ese paso, no me gusta hablar de manera individual, cuando no se hace goles es por todos, es el equipo, no es por un solo un jugador, la contundencia es responsabilidad de todos”, agregó.

