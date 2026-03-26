Hernán Medford sale con dos jugadores muy criticados para jugar semifinal ante Liberia del torneo de Copa

Saprissa y Hernán Medford va con un once que pretende competir en el torneo de Copa. (pre)

Hernán Medford se la jugó con un once que combina juveniles y jugadores de experiencia para el choque de este miércoles ante el Municipal Liberia por el Torneo de Copa.

Los morados juegan a las 8 p.m en el estadio Edgardo Baltodano ante los pamperos, en el partido de ida de las semifinales del certamen copero.

Por reglamento, los equipos deben cumplir un mínimo de 360 minutos con jugadores menores de 21 años, por lo que el Pelícano echó mano de cinco juveniles: Julián González, Albert Barahona, Matías Elizondo, Kenneth González y Thiago Cordero.

Llama también la atención la inclusión de Marvin Loría y Rachid Chirino, que son los dos jugadores más criticados por los morados.

La alineación de Saprissa

La S sale con Minor Álvarez, Thiago Cordero, Julián González, Albert Barahona, Pablo Arboine, Matías Elizondo, Kenneth González, Rachid Chirino, Orlando Sinclair, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

Jugadores estelares como Mariano Torres, Kendall Waston, Jefferson Brenes, Jorkaeff Azofeifa o Abraham Madriz no entraron en convocatoria por rotación.