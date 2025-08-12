Hernán Medford se reencontrará con Marcel Hernández tras criticarlo con dureza en varias ocasiones

Hernán Medford y Marcel Hernández trabajaron juntos en Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Hernán Medford y Marcel Hernández ya se conocen bien, ambos trabajaron juntos en el Cartaginés antes de que el atacante cubano se marchara a Alajuelense en el 2021, pero luego de eso el técnico dio algunas declaraciones duras hacia el futbolista.

Cuando era DT brumoso, al Pelícano le preguntaron sobre la marcha del cubano y le restó importancia al asunto al decir que ningún jugador es más grande que la institución.

“Mi filosofía es que detrás de Marcel había un equipo que le ayudaba y, al final, lo que cuenta es el equipo. Ningún jugador ni ningún técnico está por encima de un club”, indicó en enero del 2021

En otra oportunidad, en mayo del 2022, Medford señaló que el isleño se había equivocado con algunas actitudes que tuvo con sus compañeros; por ejemplo, en una ocasión pecheó a Daniel Chacón y a José Luis Quirós y les reclamó de mala manera en cancha por perder un partido.

“Una cosita con un compañero, tal vez, (puede pasar), pero ‘pechear’ aquí, ‘pechear’ allá, es imperdonable. No se vale en jugadores profesionales y estábamos hablando de que Cartago perdió ayer.

“No estuvo bien, le estás mandando un mensaje a todos los que dis que tienen carácter en un equipo, de que cuando pasa esto, pueden ‘pechear’, eso no es liderazgo”, dijo.

Esa no fue la única vez que criticó a Marcel por la manera cómo trató a sus compañeros; luego de un partido ante Alajuelense, el jugador criticó que les faltó actitud y ganas, y los criticó públicamente, lo que para Hernán estuvo mal.

“Aquí todo se aclaró en el grupo, hay un buen grupo; se equivocó y lo aceptó ante los compañeros y el cuerpo técnico y aquí no pasa nada. Tenemos bien dominado todo acá”, destacó cuando era técnico blanquiazul.

Después, en otra ocasión, cuando regresó a Cartaginés cedido a préstamo de parte de Alajuelense, Medford criticó al cubano luego de que este dijera que lo había hecho porque Agustín Lleida, exgerente deportivo manudo, sabía que si le liquidaba el contrato, seguramente se iría a Saprissa.

“Eso no tenía que haberlo hablado él, eso es un tema que debería haber quedado entre él y Agustín Lleida, que se habló del Deportivo Saprissa. A como se pudo haber hablado de Heredia también... Eso es una falta de respeto para Alajuela, y es una falta de respeto para Cartaginés, hablar de terceros equipos”, destacó en esa otra ocasión.

Ahora, en el Team, empiezan de cero, esperando que todo marche en calma y en beneficio de los florenses.