Hernán Medford se unió al debate sobre las canchas sintéticas y no dejó dudas sobre su posición

A Hernán Medford le consultaron sobre las canchas sintéticas como la de San Carlos. (Prensa Saprissa/Deportivo Saprissa)

Este fin de semana se avivó fuertemente el debate sobre las canchas sintéticas, a las que señalan como las responsables de malos partidos o lesiones de rodillas.

Hernán Medford, técnico del Saprissa, dio su opinión al respecto y fue tajante, las canchas naturales son mejores, quisiera que el fútbol siempre se jugará en esas circunstancias aunque entiende el motivo del porqué se usan tanto.

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“Es un tema que ahí va, creo que no puedo hablar mucho porque después van a decir, ‘recuerden que ustedes fueron los primeros en traerlas’ (el Saprissa), pero son ciertos intereses que a veces hay.

“Yo prefiero la cancha natural, eso está claro, no sé si eso es lo que está llevando a lesionarse tanto, eso no lo sé, recuerde que antes con natural el jugador se lesionaba igual, habrá que hacer un estudio y que los especialistas digan, si eso es lo que está generando lesiones de rodillas, pero lo deben analizar los especialistas, pero sí es preocupante”, comentó.

Hernán Medford prefiere las canchas naturales a las sintéticas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre el encuentro, el Pelícano afirmó que fue un partido parejo a ratos, que reconoce que San Carlos hizo un buen trabajo, sin embargo se fue muy satisfecho con el balance que demostró el Monstruo en todas las líneas de juego.

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“Hicimos un partido muy bueno, San Carlos también. El primer tiempo fue parejo, pero en el segundo ellos se nos vinieron encima y nosotros logramos cerrarlo con goles.

“Fuimos un equipo con mucho balance, supimos defender bien y atacar bien. Tuvimos oportunidades,fuimos efectivos y nos defendimos bien”, explicó.