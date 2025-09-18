Hernán Medford señaló el gran error que no le permitió a Herediano ganarle a Saprissa

Hernán Medford fue claro que a Herediano le faltó malicia para cerrar el partido ante Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Hernán Medford salió con un sinsabor del partido entre Herediano y Saprissa, un juego que los florenses tenían ganado y dejaron ir con un penal que les cayó al minuto 90.

Para el Pelícano, uno de los de los problemas que tuvieron los rojiamarillos es que les faltó más malicia en el manejo del partido y que fueron “demasiados buenos”, para expresar que debieron tener un poco más de colmillo.

“Al final se vio un buen partido, terminó con seis goles y volvió a ser el clásico del buen fútbol. A mí el empate no me gustó porque íbamos ganando 3-2, nos faltaron detallitos. Nos pitan un penal, yo no quiero ni dudar, lo que es a nivel de arbitraje no hay ningún cuestionamiento. Duele, en cierta forma, porque íbamos perdiendo 0-2 y logramos remontar. En los último cinco minutos nos faltó malicia que hay que tener en el fútbol para cerrar un partido”, comentó.

Saprissa le igualó el partido al Herediano con un penal al 90. (JOHN DURAN/John Durán)

Hernán evitó polemizar con el arbitraje en un partido en el que hubo muchas revisiones de parte del VAR y en el que les igualaron por una falta al cierre y fue tajante al decir que no hablaría del arbitraje para abordar otros temas como la actitud de su equipo para levantarse de un 2-0.

"Siempre tuvimos iniciativa, atacamos durante el juego, pero cometimos errores que nos costaron tres goles. A nivel de entrega quedo satisfecho, al frente hay un rival que respetar. Ellos llegaron poco, pero fueron efectivos.“, añadió.