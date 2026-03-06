Hernán Medford tiró dos cartas chineadas que quieren ver los morados ante Sporting

Hernán Medford tiró una alineación con nombres pesados para enfrentar a Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Saprissa enfrentará a las 8 p.m. al Sporting FC en Tibás, un duelo en el que los morados buscan el triunfo para acercársele al Herediano en la lucha por el primer lugar.

Hernán Medford, técnico del Saprissa, se la jugó con un once pesado para ir por los tres puntos, nada muy diferente a lo que ha echado mano en los juegos anteriores.

Los morados salen con Abraham Madriz; Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, Gerald Taylor; David Guzmán, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Bancy Hernández, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez.

En la banca quedarán figuras como Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair y Marvin Loría.