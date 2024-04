Hijo de recordado exdefensor de Alajuelense podría debutar este domingo con Saprissa

Roy Myrie jugó en Alajuelense y Pérez Zeledón entre otros en el fútbol nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Este domingo podría debutar con el Saprissa un jovencito cuyo apellido es muy conocido en el fútbol nacional, se trata de Kenay Myrie, de 17 años, que puede jugar como central o lateral.

Un dato bastante curioso es que el chamaco es hijo de Roy Myrie, muy recordado por su paso en Alajuelense, adonde realizó la mayor parte de su carrera, equipo en el que se identificó mucho.

Ante el montón de bajas en zaga que reporta el Monstruo ante la ADG es que se abrió el chance para que el chamaco, de perfil derecho y oriundo de Alajuela, esté en el banquillo.

Kenay estuvo junto a su hermano gemelo Kenen en Alajuelense, sin embargo, después se pasó a la acera del frente.

El chamaco podría tener el chance que en Roy reconoció tuvo en su momento, pues la S lo buscó varias veces, pero por el cariño y simpatía que tenía por la Liga afirma que no aceptó.

“Uno es tonto, porque tuve muchas opciones para estar en Saprissa, pero el liguismo era más fuerte, le comento a muchos amigos que yo en la Liga encontré el lugar ideal para disfrutar el fútbol por mi manera de ser. Es que el saprissismo es más rajón (risas), me gustaba que fueran rajones, pero no era mi personalidad. Yo no quería traicionar los colores”, dijo Roy en una entrevista a La Nación en el 2020.

Kenay además es sobrino de Dave Myrie, exjugador del Herediano y mundialista en Brasil 2014.