Horacio Esquivel lanzó un duro cuestionamiento sobre Warren Madrigal en redes sociales

Warren Madrigal falló un penal que le generó diversos cuestionamientos de muchos sectores. (Rafael Pacheco Granados)

Horacio Esquivel, técnico del Municipal Pérez Zeledón, tiró este lunes durante el encuentro entre Panamá y Costa Rica, un inesperado filazo en redes sociales contra Warren Madrigal que picó a mucha gente.

El entrenador cuestionó en su cuenta de Facebook por qué fue el chamaco de 20 años el que lanzó el penal a favor de Costa Rica a los cinco minutos del choque contra los canaleros.

Esquivel escribió: “Si nunca los ejecutabas donde estabas por qué ahora acá”, haciendo referencia a que cuando jugaba para el Saprissa él no era de los cobradores desde el manchón blanco.

Horacio Esquivel cuestionó que Warren Madrigal lanzara penal contra Panamá.

Esquivel tiene razón en el dato de que en el Monstruo Madrigal nunca pateó un penal durante un partido, de hecho, según Transfermarkt, sitio especializado en estadística, el de este lunes fue el primero en su carrera como futbolista.

Claudio Vivas, entrenador de Costa Rica, dijo que en los entrenamientos Madrigal no había fallado ninguno, pero claramente en una práctica no lo hace con la presión de tener 25 mil personas en las gradas.

“Sábado y domingo los entrenamos, competimos y de los que estaban en cancha, Warren Madrigal, Manfred Ugalde, Francisco Calvo y Alejandro Bran tuvieron 100% de efectividad, lo que pasa es que en un partido de fútbol es diferente. En el predio, por más serio, profesional y aunque se ponga competencia, no es lo mismo. No lo vi, creo que lo atajó el arquero, no me gusta ver los penales”, dijo Vivas.