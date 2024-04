Horacio Esquivel salió chivísima por que lo goleó “este Saprissa”

Horacio Esquivel estaba muy molesto con la actitud de Guanacasteca ante el Saprissa. (Alber Marín)

Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca, estaba muy molestó con la goleada que se llevaron por 4-1 ante el Saprissa y es que no se trata solamente del resultado, sino de la versión que ofreció el rival.

Para el entrenador pampero, el que el Monstruo los goleara con un equipo totalmente remendado por tantas bajas es algo que lo dejó bastante picado, según reconoció.

“Desde que llegamos nunca había enfrentado a un Saprissa así, tal vez no es un mal Saprissa, porque lo respeto por lo que es, pero no a un Saprissa como el que se nos presentó hoy, con dos volantes más de elaboración, no me presentó marcadores en la media y eso es lo que a mí me molesta.

“Quizás tenían a Javon (East) y (Luis) Paradela, que son los que han venido jugado, pero por lo demás, creo que no está jugando con su equipo titular”, comentó.

Esquivel afirma que otro detalle que lo incomoda mucho es que además vio mucha falta de actitud de sus jugadores, en un partido como el que se presentó este domingo.

“Cuando uno está peleando algo, llámese descenso, clasificación o clasificación a una Copa Centroamericana tiene que haber actitud y me parece que nuestro equipo no la tuvo. Faltó mucha actitud. Nos ganan los balones aéreos; gracias a Dios, que tenemos el mejor portero de Costa Rica en este momento, lo digo con mucha fe, porque si no nos llevábamos por lo menos tres goles más”, añadió.

