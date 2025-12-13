Hugo Cruz reveló al único jugador que se habría atrevido a agredirlo cuando fue árbitro

Hugo Cruz, exárbitro costarricense y actual coordinador arbitral de la Comisión de Arbitraje, sorprendió con una confesión que realizó sobre la única vez que habría sido agredido en una cancha.

El relato salió a la luz en FUTV

En una entrevista en el programa A Fondo Con, de FUTV, con el periodista Gabriel Vargas, el réferi asegura que hubo un jugador que una vez le mandó un golpe de manera intencional y de mala fe.

Hugo Cruz contó que solo un jugador le habría lanzado un golpe en su tiempo como árbitro. (Rafael Pacheco Granados)

El jugador señalado

El silbatero señaló al exfutbolista Richard Mahoney por mandarle un puñetazo en un partido entre Saprissa y Cartaginés y sorprendió más lo que pasó después del hecho.

“Tengo muy clarito un partido en el Saprissa contra Cartaginés, el famoso Richard Mahoney jugaba con Cartaginés en ese momento. Hay un tiro de esquina y eso que uno está tratando de controlar todo, uno anda por todo lado y en eso sentí nada más un golpe por la espalda que me hizo caer de rodillas y había sido Richard.

“Él dice que no es así, pero yo lo sentí de muy mala fe, en ese momento se aprovechó y por ‘accidente’ me golpeó“, comentó Cruz.

Richard Mahoney jugó y fue capitán de Cartaginés durante la primera década del siglo.

La decisión arbitral

Tras un hecho así, le consultaron si expulsó al jugador y dijo que no, porque lo vieron como un accidente que ahí quedó.

“Yo sí sentí después que había sido una situación salida completamente de contexto. Con el pasar de los años ya hablamos y conversamos y hasta uno vacila de eso”.

Una experiencia que marcó carácter

“Es un poco el temperamento de los jugadores, Richard ya era un jugador muy experimentado y yo era un chiquillo, estaba en mis primeros partidos, tenía 24 años, pero al final todo ayuda para formar un poco ese carácter”, confesó.