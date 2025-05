IA y experta en fenómenos paranormales chocan sobre próximo campeón del Clausura 2025

Alajuelense y Herediano definirán al campeón del Clausura 2025 este miércoles. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Este miércoles a las 8 p.m en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara, el Herediano y Alajuelense disputarán el título del Clausura 2025, el cual será el 31 para cualquiera de las dos instituciónes, choque en el que los pronósticos están más que divididos.

Aficionados, periodistas y diversos especialistas señalan a uno u otro por diversos argumentos y el 0-0 en el partido de ida no dejó mucho espacio para decir que uno es ampliamente favorito al otro

La cosa llegó a tal punto que hasta la inteligencia artificial (IA) y expertos que analizan los sueños y son clarividentes sobre lo que podría pasar a futuro dieron su parecer y ni siquiera ambos se pusieron de acuerdo.

Por un lado, la tecnología y el análisis de la IA le da el triunfo a los rojiamarillos por diversos motivos que destacó a la hora de hacerle la consulta sobre quién se lo lleva.

“Herediano y Alajuelense se juegan el título y esta vez el cierre puede marcar la diferencia: la final termina en el Carlos Alvarado. Eso es ventaja florense, sin duda”.

“La Liga ha mejorado, pero sin su estadio y con la presión del cierre en contra, el título huele a rojiamarillo”.

“Veredicto: Herediano campeón. Cierra en casa, tiene colmillo y un grupo que sabe sufrir... y ganar”, sentenció a la consulta que le hicimos antes del primer juego.

Posterior al segundo juego, le reiteramos la pregunta y mantuvo su postura que se lo llevarán los florenses, sin embargo ya ve las cosas un poco más parejas.

La inteligencia artificial dice que Herediano será de nuevo campeón ante Alajuelense. (John Duran)

“Aunque ambos equipos tienen fortalezas notables, la forma reciente de Herediano y su rendimiento en los enfrentamientos directos, sugieren que podría tener una ligera ventaja en la final, sin embargo, Alajuelense ha demostrado capacidad para competir al más alto nivel”, agregó la IA.

Durante el vigente torneo, han empatado dos partidos y una victoria fue manuda por 2-1, casualmente en el estadio Carlos Alvarado, pero, en cinco de las últimas cuatro finales nacionales entre ambos, son los florenses los que se llevaron la copa.

Los datos y estadísticas de los últimos años son los que sustentan un poco el veredicto que dio la IA.

Visión rojinegra

Vanessa Alvarado explicó su la visión que tiene por la que vio a Alajuelense campeón. (JOHN DURAN)

Por su parte, Vanessa Alvarado, una de las analistas de fenómenos paranormales más serias del país, nos reveló que una visión y vaticinio que tuvo es que la copa será manuda.

“A mí no me gusta el fútbol y no tengo la mínima idea de cómo está la cosa con los equipos, pero amanecer hoy (lunes 26 de mayo) me soñé que la Liga había quedado campeón y que las calles estaban llenísimas de gente con camisas rojinegras”, indicó.

Vanessa es parte del equipo de investigadores de Investigación Paranormal CR, grupo que el prestigioso mundialmente, Discovery Chanel, buscó para grabar en uno de los lugares con más actividad fantasmal en Costa Rica.

“En mi sueño estaba frente al televisor y comencé a ver una tremenda celebración, justo como esas imágenes que pasan de montones de gente celebrando, como cuando ha ganado la Sele”

“Veía los montones de gente en el sueño con colores rojo y negro y fue cuando dije, ‘mirá, ganó la Liga’. En el sueño comprendí que la Liga era el que estaba celebrando en grande”, asegura la especialista en fantasmas.

Vanessa es una amiga de la familia de La Teja porque en diferentes notas la hemos buscado para que nos ayude con su gran experiencia en fenómenos paranormales, eso sí, jamás la buscamos para nada de fútbol, porque siempre nos dejó bien claro que no sabe absolutamente nada de ese tema.

“No sé si en el sueño se me mezcló la leyenda de Cartago, pero yo decía, ‘uy, ya la Liga no tiene la maldición (no vio en el sueño qué tipo de maldición), qué dicha que ganaron, pobrecillos, tenían mucho de no ganar’. Estaba con gente en el sueño y solo de eso se hablaba, del triunfo de la Liga”, recordó.

A raíz de su sueño, le consultamos a Alvarado que una IA reta su visión y reiteró su posición sin discutir con la tecnología, pues tiene claro qué fue lo que vio.

Con el pitazo final quedará claro cuál se impondrá en este otro duelo que también tomó colores previo a la gran final.