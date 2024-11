Ian Lawrence responde a todos los que cuestionan su rendimiento en Alajuelense

Ian Lawrence ha debido enfrentar muchas críticas este torneo con Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Ian Lawrence ha sido posiblemente el jugador más cuestionado de Alajuelense durante el Apertura 2024 tanto por aficionados como por un sector importante de la prensa.

El lateral izquierdo ha tenido que enfrentar muchas quejas y hasta solicitudes de parte de los fiebres que no lo quieren en el equipo, sin embargo, a lo interno del club ha sido muy respaldado.

Alexandre Guimaraes, técnico erizo, lo ha defendido una y otra vez, al igual que sus compañeros y la directiva, dejando de lado las duras críticas que al muchacho le ha tocado enfrentar.

Este sábado ante Puntarenas FC hizo una asistencia para el gol de Creichel Pérez y luego del partido habló de frente de cómo ha llevado un torneo entre tanta crítica, pues para él ha tenido un buen torneo a pesar de los señalamientos.

“Siento que no ha sido un semestre difícil, como todo futbolista he tenido altos y bajos, pero lo más importante es que el equipo me ha respaldado cuando me ha tenido que respaldar y he podido hacer las cosas bien cuando he tenido que hacerlas”, comentó.

Ian Lawrence habla sobre cómo ha lidiado con las críticas afuera de Alajuelense

Lawrence afirma que si ha debido ser fuerte carácter para no dejarse llevar por los comentarios.

“Todo futbolista, sobre acá en la Liga, tiene que tener ese carácter y esa ambición, ser fuerte, querer hacer las cosas mejor cada partido, mi idea es seguir por esa línea, lo que ahora pienso nada más es que Dios primero sacar un buen resultado el miércoles en la visita a Estelí (por el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana”, añadió.

Con Guima es una de las personas que se siente muy agradecido por las constantes muestras de respaldo que le ha brindado conferencia tras conferencia.

“Es algo muy motivante, porque como digo tengo una competencia muy fuerte, entonces ese respaldo del cuerpo técnico y de mis compañeros, dice mucho sobre mi trabajo y sobre lo que el profe piesna sobre cada jugador”, destacó.

A pesar de la llegada de Bryan Oviedo y Ronald Matarrita, Ian se ha mantenido como el estelar, condición que quiere mantener para el cierre del certamen.