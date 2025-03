Ídolo de Alajuelense resalta su principal preocupación sobre la falta de gol en el cuadro manudo

Alajuelense sumó ante el Pumas de México su tercer partido sin anotar. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Alajuelense pasa por una sequía goleadora preocupante, pues lleva tres partidos sin anotar, dos por torneo nacional y uno de Concacaf, lo que le complica sobremanera los encuentros.

Los erizos se fueron en blanco ante Santos, Puntarenas FC y Pumas de México; sin embargo, las broncas en ofensiva no se limitan solo a esos juegos. Al León le cuesta horrores anotar desde inicios de año y los números no mienten.

Durante el Clausura 2025, los manudos solo han logrado marcar dos goles o más en apenas dos de once juegos; casualmente, fueron las primeras dos jornadas, ante Santa Ana, por 6-3, el 11 de enero, y ante Liberia, 3-1, el 15 de ese mes.

En once jornadas, cuatro las empató sin goles, dos por uno a uno, y otros tres partidos los ganó por 1-0, lo que muestra que es un equipo que en ofensiva siempre anda tallado, sacando apenas para el gasto.

Pablo Izaguirre, un histórico en el cuadro erizo, afirma que más allá de la falta de gol, la cual puede darse por muchos motivos, lo que más preocupación le genera es que en la mayoría de las mejengas el equipo tampoco genera muchas opciones.

En encuentros, como ante Puntarenas FC y Pérez Zeledón, los porteros rivales fueron las grandes figuras, pero frente a otros rivales las opciones anduvieron lejos de los marcos, ya sea por falta de generación o porque la mayoría de tiros fueron desviados.

“Puede haber una situación, a veces llegas poco, puede ser que no tienes muchas, pero tienes que tratar de concretar, y la otra es que en algunos momentos tienes volumen de juego, llegas varias veces y no concretas, pero al menos haces una o dos, se disimula un poco, pero si no llegas mucho y además no concretas, es donde vienen los problemas.

“Hay que ver también el nivel en el que andan los delanteros de la Liga, puede que el torneo anterior estuvieran mejor y ahora algunos han mermado su rendimiento. Hay que ver cómo está este funcionamiento”, opinó.

Figuras como Diego Campos bajaron notablemente su cuota de goles. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ejemplos como los de Diego Campos y Jonathan Moya resaltan, ya que este torneo llevan solo un gol cada uno.

Para Izaguirre, en este certamen la Liga ha priorizado ser fuerte atrás, no recibir goles y con uno que haga ya se conforma y empieza a cuidarlo, estilo que es un poco riesgoso porque se juega al límite.

“Es algo que ha estado a la vista, ha ganado algunos partidos 1-0 y ha mantenido su marco en cero. Se intentó hacer fuerte en defensa y después dice, vemos si llegamos una o dos veces, hacemos una y ganamos 1-0. A veces el plan que se tiene no sale. La Liga tuvo un plan para hacerlo en México y no salió y acá en el torneo local tampoco le ha salido algunas veces”.

Pablo cerró diciendo que este estilo, en el juego del sábado ante Herediano, es un gran riesgo, porque los florenses son un rival que lo va a exigir en defensa y al que no puede perdonar adelante, porque si no te las cobra.