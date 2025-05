Ídolo florense sorprende al decir que se siente como una persona “non grata” en Herediano

Esteban Ramírez fue una de las figuras de Herediano durante la década pasada. (Jose Cordero)

Esteban Ramírez es una de las figuras que más se identificó con el Herediano en los últimos 15 años, el volante siempre ha dicho que es florense de corazón y que ama los colores, por lo que sorprendió escuchar una confesión que realizó este viernes.

En una entrevista en el programa Tigo Sports Radio, al exjugador le preguntaron cómo es su relación con Jafet Soto y sorprendió al asegurar que no es la mejor y que no entiende el porqué, ni tampoco por qué en el club en muchas ocasiones lo han tirado de lado.

“A mí ese tema me cuesta mucho y no lo voy a abordar, perdón, pero es que de aquí para allá yo soy un diez, pero allá para acá nunca he entendido qué pasa.

“Es con todo el club y cuando uno habla del club, hay que hablar del presidente, no sé qué pasa. De aquí para allá todo es amor y cada vez que veo a cualquiera del club es un abrazo, incluso con Jafet y hablamos paja y nos reímos y todo, pero a la hora de hacer, di, acá estoy haciendo nada”, comentó.

A Ramírez le preguntaron si entonces no ha sentido retribuido lo que él ha entregado y afirmó que no, al punto de decir que siente que es una persona “non grata” allí.

“Sí, pero ni siquiera lo reclamo, nada más es que no he entendido, de verdad no entiendo qué es. Yo a veces me siento persona ‘non grata’ en el club. Reviso el pasado y es un diez, a ver no estoy haciendo berrinche ni nada, lo que siento es algo que no entiendo”, añadió.

Esteban fue una de las figuras más icónicas del Team durante la década del 2010, estuvo ocho años en el club, ganó cinco campeonatos y hasta afirmó que firmaría con el equipo de por vida si pudiera, pero acabó yéndose en el 2018 de préstamo a San Carlos, luego venció su contrato y no fue renovado.

A diferencia de la mayoría de figuras florenses de esa década, es de los jugadores que una vez que salió no volvió en otros puestos técnicos o administrativos.