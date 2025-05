Ídolo manudo dio un contudente criterio de Jeison Lucumí para la final ante el Saprissa

Jeison Lucumí demostró gran nivel en el clásico ante Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Uno de los extranjeros con mejor rendimiento y recuerdo en la historia de Alajuelense es Pablo Izaguirre, el argentino se ganó un lugar como ídolo y hoy es una voz autorizada para hablar sobre otros foráneos que llegan al club, como el colombiano Jeison Lucumí.

En los últimos juegos el cafetero ha mostrado un nivel destacado, en la segunda ronda ha sido figura en la serie ante Puntarenas FC y el domingo en el juego de ida de la final de segunda ronda ante el Saprissa.

Contra los porteños fue declarado el mejor del partido en la ida y en la vuelta marcó un gol que era legítimo, pero fue anulado de manera errónea por el árbitro Keylor Herrera. El domingo en Tibás de nuevo fue figura en el choque en el que ahora sí anotó.

“Es un jugador rápido, dinámico, de buena técnica, tiene, quizás, una ventaja que puede jugar por dentro y también por afuera, en los últimos partidos se le utilizó por dentro y lo hace muy bien porque lo hace prácticamente de falso nueve y no le tienen una referencia. Físicamente, además, se ve que está bien, con la movilidad y técnica hace mucho daño”.

Pablo Izaguirre ve con buenos ojos lo que está haciendo el colombiano Jeison Lucumí. (Jose Cordero)

Pablo cree que jugadores como Lucumí y el arquero Washington Ortega son casos de extranjeros que sí vienen a marcar diferencia o a aparecer en los momentos importantes. En las instancias finales que es cuando tienen que darlo todo.

“Cuando traes cinco extranjeros es muy difícil que los cinco te funcionen, a lo sumo dos van a tener un buen nivel y el resto no y es lo que ha pasado.

“En equipos grandes como la Liga siempre pesa lo último, no es lo mismo llegar al club y ser campeón que no hacerlo, es lógico que si terminan bien tienen más posibilidad de quedarse. Si de feria no terminas bien y no se es campeón, es más difícil seguir”, dijo.

Para Izaguirre lo mejor con Lucumí en este momento es que es un jugador que viene a la alza y cree que tanto este miércoles, como en la gran final ante Herediano si los manudos se meten, es posible que se vea mejor.

“Le dieron la oportunidad y lo está haciendo de la mejor manera, lo asumió de muy buena manera y creo que va a cerrar muy bien, no tengo ninguna duda que lo hará, viene al alza, está demostrando las condiciones que tiene”, añadió.

Sobre el choque, el argentino cree que será muy complicado, muy cerrado, sin embargo cree que los manudos se lo llevarán por el buen momento anímico y el manejo del Machillo.