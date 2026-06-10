Inglaterra se dio un paseo ante Costa Rica, marcador que pone a pensar y temblar a Panamá

Anthony Gordon fue la gran figura ante Costa Rica. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

Inglaterra se dio un paseo ante la Selección de Costa Rica en el amistoso que se disputó en Orlando, Florida al ganarle 3-0, su último fogueo antes de arrancar en la Copa del Mundo del próximo miércoles ante Croacia por el grupo L.

Los ticos fueron absolutamente dominados por el cuadro británico, quienes no lograron tener el balón ni amarrar dos o tres pases seguidos en un arranque fue todo del rival.

El marcador fue muy benóvolo y no refleja en lo absoluto lo que fue el partido, de no ser por la falta de definición inglesa o algunas buenas tapadas de Patrick Sequeira, estábamos hablando de un escándalo.

La situación era hasta un poco penosa, la Sele no encontraba cómo sacudirse de la presión, el ritmo y la velocidad de una selección top, una muestra de los años luz a la que están ambas selecciones.

La posesión acabó 80-20, 25 remates de Inglaterra, ni uno de Costa Rica, eso dice todo.

Desde el primer momento se vio ese acoso, antes del primer gol, hubo un par de jugadas en la que acosaron el marco de Patrick Sequeira, hasta que facilito cayó.

A los nueve minutos, el conjunto de la rosa abrió el marcador con una jugada en la se lució Anthony Gordón, extremo por izquierda, en la que le pintó la cara a toda la zaga.

El nuevo futbolista del Barcelona FC, proveniente del Newcastle, entró por la banda, dejó tirado a Shawn Johnson con una bicicleta, entró al área, puso el pase atrás para que Declan Rice definiera de zurda con un remate a una esquina.

El futbolista del Arsenal definió de buena forma en un juego que era una tortura para los ticos, que se jugó todo en el área nacional, sin respuesta alguna.

No se sabía ni cómo pasar de la mediacancha, era una selección muy verde como la de Bocha contra un candidato al título mundial, todos teníamos claros las diferencias, pero que no se pudiera pasar la bola, siempre enchila.

Sequeira tuvo dos tapadones, uno a Harry Kane tras un cabezazo y otro a Noni Madueke antes de la media hora.

La única con chances en el primer tiempo fue por un regalo del meta Jordan Pickford, uno de los puntos flojos del equipo de los tres leones, se la dejó en los pies a Carlos Mora tratando de salir rápido, pero el extremo tardó en tirar, se la dio a Galo y no pasó en nada más que en un tiro de esquina.

El segundo era cuestión de tiempo y no cayó solo por las fallas del rival, como lo que sucedió a los 34 minutos que fue realmente increíble.

Noni Madueke falló una ocasión insólita que dio la vuelta al mundo. (RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP)

Madueke falló una jugada realmente insólita que dejó a todos sorprendidos por lo ocurrido, porque era un gol prácticamente hecho, de esos yerros que se vuelven memes.

Al futbolista del Arsenal, Jude Bellingham le filtró una bola al espacio en una ocasión inmejorable, este entró al área, con un toque de zurda se quitó a Patrick Sequeira en la salida, quedó solo frente al marco, pero la pegó en el poste.

Para la segunda parte hubo cambios de lado y lado, Inglaterra sacó a la carga pesada, entraron otros como Bukayo saca y la Sele también hizo cambios, uno de ellos obligado por la lesión de Sequeira que permitió que Abraham Madriz debutara con la Tricolor.

A los 66, Darryl Araya le metió el codo la bola, penal clarito, el cual anotó el hombre del partido, Gordon, con un remate que engañó por completo a Madriz para el 2-0.

Costa Rica nunca compitió y el 3-0 cayó a los 87, el tanto de Ollie Watkins. Madriz realizó un rechazo malo al centro, se la pegó al atacante del Aston Villa y este anotó en el rebote.

Nada de la Sele ante un rival que jugó a media máquina y aún así nos ganó sin joderse mucho, vea a ver si en el mundial a Panamá le va peor con ellos, está difícil.