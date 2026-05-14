Torneo Nacional

Ismael Rescalvo, nuevo técnico de Alajuelense, respondió si contará o no con Joel Campbell

Ismael Rescalvo, nuevo entrenador de Alajuelense, habló de qué piensa sobre Joel Campbell y si le gustaría conservarlo

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Por Sergio Alvarado y Eduardo Rodríguez
Ismael Rescalvo es el nuevo técnico de Alajuelense
Ismael Rescalvo es el nuevo técnico de Alajuelense (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Ismael Rescalvo, nuevo entrenador de Alajuelense, fue presentado este jueves en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y una de las primeras consultas que le realizaron es su postura sobre mantener o no a Joel Campbell.

El atacante terminó contrato con los rojiinegros y Carlos Vela, gerente deportivo erizo afirmó que dependía del nuevo técnico la decisión sí se mantenía o no.

Sobre el caso, Rescalvo afirmó que es una situación que analizarán y hablarán pronto.

“Tengo conocimiento que el jugador ya terminó contrato, vamos a tener una conversación con el jugador, con Carlos y así veremos qué es lo mejor para todos”, comentó el DT.

El DT no le cerró la puerta al atacante y le abre una luz para seguir luego de que clubes como Herediano, Saprissa, Cartaginés o Sporting afirmaron que no pueden recibirlo.

Esto opina Ismael Rescalvo sobre la continuidad de Joel Campbell en Alajuelense
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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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