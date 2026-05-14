Ismael Rescalvo, nuevo técnico de Alajuelense, respondió si contará o no con Joel Campbell

Ismael Rescalvo es el nuevo técnico de Alajuelense (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Ismael Rescalvo, nuevo entrenador de Alajuelense, fue presentado este jueves en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y una de las primeras consultas que le realizaron es su postura sobre mantener o no a Joel Campbell.

El atacante terminó contrato con los rojiinegros y Carlos Vela, gerente deportivo erizo afirmó que dependía del nuevo técnico la decisión sí se mantenía o no.

Sobre el caso, Rescalvo afirmó que es una situación que analizarán y hablarán pronto.

“Tengo conocimiento que el jugador ya terminó contrato, vamos a tener una conversación con el jugador, con Carlos y así veremos qué es lo mejor para todos”, comentó el DT.

El DT no le cerró la puerta al atacante y le abre una luz para seguir luego de que clubes como Herediano, Saprissa, Cartaginés o Sporting afirmaron que no pueden recibirlo.