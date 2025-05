Jafet no se guardó nada y desmenuzó los fallos de Herediano contra Saprissa

Jafet Soto no se guardó nada, luego de que el Club Sport Herediano cayera 4 a 0 contra el Deportivo Saprissa, en un partido de semifinal en el que los florenses parecieron no reaccionar y que los puso contra las cuerdas de cara al juego de vuelta.

Jafet Soto no salió para nada contento tras la perdida de Herediano contra Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Durante la conferencia de prensa después del encuentro, Jafet, quien se veía evidentemente molesto, nombró uno a uno todos los problemas que tuvo el Team durante el partido.

“No hicimos un buen partido en ningún tiempo, no fuimos competitivos en ningún momento del juego, no pusimos ni las manos”, admitió.

“No ligamos tres pases, no hicimos una salida clara, no tuvimos profundidad; cuando tuvimos los dos 9 no tiramos un centro ni nos lanzamos. Realmente, creo que cometimos todos los errores habidos y por haber en un partido”.

Ahora, a pesar de haber tenido un duelo para el olvido, el cabecilla florense no pierde la esperanza y dejó claro que, si bien va a estar complicado, aún no se echan a morir de cara al choque de vuelta de este miércoles.

Los florenses no encontraron la forma de detener al Saprissa, quienes les sacaron un ventaja importante de cara a la siguiente mejenga. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No damos la serie por cerrada, así como ellos nos hicieron sufrir acá el torneo pasado, de la misma forma la serie sigue abierta; si ellos metieron cuatro, nosotros también podemos (...) Es cierto, es un golpe fuerte, pero no definitivo. Creo que tenemos las armas suficientes para ir a buscar el partido.

“Es una fortuna que todas las veces que he tomado el equipo, lo llevo a la final. El sueño sigue intacto, pero hoy (domingo) no nos salió nada; si queríamos que algo nos saliera bien, no pasó. Ni la botella de agua que me tomé, salió buena”, bromeó.