Jafet Soto cumplió advertencias y tocó a pesos pesados en alineación de Herediano ante Liberia

Jafet Soto se cansó de los malos resultados y sentó a gente de mucho peso en el Herediano para enfrentar a Liberia

Por Sergio Alvarado
Jafet Soto volverá a sentarse en el banquillo de Herediano en el partido del sábado 27 de setiembre contra Guadalupe.
Jafet Soto hizo diversos cambios en la alineación del Herediano ante Liberia, sentó a Elías Aguilar entre otros. (Prensa Herediano/Club Sport Herediano)

Jafet Soto tomó fuertes decisiones en la alineación del Herediano para el encuentro de este domingo ante el Municipal Liberia e hizo toda una revolución en el once inicial.

Luego de caer 3-1 ante Alajuelense el jueves anterior, el técnico y presidente florense advirtió que ante los pamperos tomaría acciones y se la rifaría con quien realmente quiera jugar, así fueran “puros chamacos”.

De entrada este domingo jugarán caras que no han tenido tanta oportunidad, la primera sorpresa es la inclusión de Aarón Cruz sobre Danny Carvajal.

Figuras como Wálter Cortes, Jurguens Montenegro, Darryl Araya o José David Corrales que no son titulares habituales aparecen en el once el cual lo puede repasar acá.

Bajas en el Herediano

Otra sorpresa es que mandó a la banca a su capitán, Elías Aguilar, igual que al atacante Brian Rubio y al volante Yeltsin Tejeda, que quedó fuera de convocatoria.

Por su parte otros como Allan Cruz cumple aún una sanción por expulsión y Ronaldo Araya acumuló cinco tarjetas amarillas.

Alineación Herediano Liberia
Alineación Herediano Liberia (Prensa Herediano/Prensa Herediano)
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

