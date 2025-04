Jafet Soto da a entender por qué no ataca al Saprissa de la misma manera que lo hace con Alajuelense

Jafet Soto confesó el pacto que tienen con el Saprissa de Juan Carlos Rojas (Rafael PACHECO GRANADOS)

Jafet Soto, presidente del Herediano, confesó este martes que su relación con el Saprissa es mucho mejor de lo que muchos piensan, al punto que confesó un pacto que tiene con los morados.

Mientras que a Alajuelense, el rojiamarillo le da palo constantemente, con los tibaseños la cosa es diferente y Jafet confesó que tiene una relación tan cercana que hasta se dan jugadores sin ningún problema.

Jafet Soto presagia un partido muy duro entre Herediano y Saprissa este domingo 15 de diciembre en el Estadio Carlos Alvarado. (Albert Marín)

El dirigente dio una entrevista a Teletica Radio en la que contó los alcances de ese acuerdo por el que ni siquiera se cobran derechos de formación como sí lo haría con otros clubes.

“Con Saprissa difícilmente nos hemos hecho algo, nos hemos respetado mutuamente hasta la fecha de no cobrarnos derechos de formación, no lo hemos hecho, ni de allá para acá ni de acá para allá. Uno puede decir, ‘voy a hacer esto por Dax Palmer o esto’, pero uno sabe que hay un pacto real entre nosotros por lo que no se ha hecho.

“Hemos tenido jugadores de ellos que podrían cobrarnos derechos de formación y ellos también han tenido jugadores de nosotros, pero con ellos nunca hemos tenido ningún problema legal”, explicó.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes salió en defensa de su asistente tras acusaciones del banquillo de Pérez Zeledón

Jugadores como Esteban Alvarado, Gerson Torres, Jefferson Brenes o Dax Palmer son algunos exflorenses que pasaron al Monstruo, mientras que Aarón Cruz o Jaylon Hadden son algunos exmorados que se fueron al Team.

Los derechos de formación son un monto que los equipos pueden cobrarle a otros clubes por jugadores que se formaron en sus divisiones menores si estos los venden a un tercero o no.