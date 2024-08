Jafet Soto da confianza a figura de Herediano que algunos han querido hasta retirar

Jafet Soto explicó porqué le tiene tanta confianza a Yendrick Ruiz. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto sabe muy bien qué tiene en Herediano, quién le puede dar resultados y aún tiene para darle más al club como es el caso de Yendrick Ruiz, el goleador histórico de los florenses.

Las lesiones y la falta de minutos han hecho que el atacante que está por llegar a los 37 años haya tenido muy poco protagonismo últimamente y que se perdiera del radar para algunos.

Hay aficionados que hasta se dejado decir que el ariete debería considerar el retiro, pero ante esas palabras Jafet no está de acuerdo pues indicó que al jugador aún le queda más que dar.

“Yo a Yendrick lo conozco muy bien, tiene doce años en el club, yo lo traje, sé la madurez que tiene, el liderazgo que tiene y sé el compromiso que tiene con la institución. Siempre le he tenido fe a Yendrick, me ha dado resultados, conoce muy bien lo que me gusta”, comentó sobre uno de sus referentes.

Soto explicó que conforme pasen los partidos irán mejorando y viéndose mejor poco a poco a lo que quieren para el Herediano.

“Hay cosas que iremos mejorando conforme pasen los partidos, tendremos la profundidad que buscamos, nos falta tal vez un poquito más de orden e idea a la hora de atacar, pero vamos bien e ir mejorando”, detalló.