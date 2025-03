Jafet Soto lanzó picante mensaje a exfutbolistas “que creen que puede hablar de más”

Jafet Soto se mostró humilde tras la victoria ante Los Angeles Galaxy, aunque sí le mandó su filazito a unos exfutbolistas. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto, presidente del Herediano, se mostró humilde tras la victoria que sacaron en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, sin embargo, fiel a su estilo, mandó un hachazito hacia algunos.

La cabeza florense habló con algunas radios este miércoles luego de la mejenga del Team y afirmó que lo conseguido es solo un pasito, pero no se quedó con las ganas de señalar a quienes cree que hablan de más.

“Yo lo veo como crecimiento, como autoexigencia que nos pusimos el torneo pasado como junta directiva en Fuerza Herediana, no tener estadio, jugar sin estadio, esa resilencia, carácter, temple que estamos demostrando, lo veo más a lo interno, son pasos que hemos venido dando.

“Escuché a (Christian) Sandoval, a Eduardo (Castillo) el otro día, también escuché a otros que creen que porque jugaron pueden opinar de fútbol y hablan a veces un poquito de más en un programita ahí.

“Tienen que prepararse un poquito más porque también generan opinión y a veces hay que hacer plan de juego, hay que estructurarse, tienen que respetar al rival que tiene uno en frente, claro, no se dedican a eso, no tienen porqué hacerlo, pero a veces hablan como si supieran”, tiró sin decir nombres.

LEA MÁS: Alexander Vargas lanzó frase con la que busca unir a todo el país tras papel de Herediano en Concacaf

Soto afirmó que en estas series hay que ser inteligente y ubicado, motivos por los que han salido adelante

“Tenemos que ir creciendo en un nivel de exigencia y no es a veces que tenemos que jugar al tú por tú, porque si juegas al tú por tú, te meten cinco. Jugaron al tú por tú Arsenal y PSV (en Champions League) y quedaron 1-7, tampoco se puede, hay niveles de niveles en el fútbol y uno tiene que ser realista.

“No se trata tampoco de hablar que este tiene un jugador que vale tanto o este otro vale tanto, no, hay calidades y eso es una realidad y en esas calidades obviamente tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir creciendo en ciencia, en calidad, en horas de entrenamiento para nuestros jugadores, lo veo más interno, que salir ahorita a decir: ‘uffff, somos esto y somo esto’, no, no vale la pena, son pasitos con los que podemos ir demostrando que podemos”, comentó.