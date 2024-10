Jafet Soto le mandó un mensaje a Alexandre Guimaraes cargado de buen picante

Jafet Soto prevé un choque parejo entre Alajuelense y Herediano este sábado. (Jorge Navarro para La Nación)

Jafet Soto no es de los que apantallan o amedrentan por enfrentar a un técnico como Alexandre Guimaraes y de cara al juego de este sábado ante Alajuelense más bien sacó pecho en un detalle que para él cuenta aunque a la larga no significó mucho.

El entrenador y florense herediano recordó que en las semifinales pasadas le ganó un choque a los manudos con Guima en el banquillo, el cual sin embargo quedó en nada pues al irse a penales perdieron y de todas formas quedaron fuera de la final del Clausura 2024.

Soto es junto a Vladimir Quesada, los únicos dos técnicos que le han ganado un partido a Guima tras su regreso al fútbol de Costa Rica.

“Es un equipo que anda bien, que los jugadores que han llegado se han adaptado bien al fútbol de Costa Rica muy rápido, son los líderes generales de la competencia y con el que tenemos dos juegos pendientes, este y de la primera vuelta”

“Ya me tocó ganar dirigiendo al equipo, en el campeonato pasado les ganamos aunque no nos alcanzó para llegar a la final, pero siempre ganamos, es un partido que me va a servir de mucho para visualizar lo que piensa el entrenador del frente para un partido como este”, comentó.

Soto cree que será un partido duro, parejo, con un rival en un buen momento, pero con el que no se hace por menos y saldrá a ganarle para arrebatarles el invicto en este semestre el cual lo sostiene en tres torneos.