Jafet Soto le respondió a Leonardo Vargas por las quejas que realizó sobre su comportamiento en la Fedefútbol

Jafet Soto, presidente del Herediano, y miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, no se anduvo por las ramas para responderle de manera dura a Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, sobre las acusaciones que hizo en su contra.

El jerarca florense estaba muy molesto, pues considera que su compañero en el Comité Ejecutivo rompió los códigos y la ética al revelar cosas que son privadas y que se debían manejar a lo interno y, si alguien estaba incómodo, lo ideal era hablar de manera directa, no en los medios.

Buena esponja para los “garrotazos”

Al preguntarle de manera directa, por qué cree que Vargas la emprendió con él, afirma que es porque su nombre vende y es fácil echarle la culpa.

Jafet Soto fue muy directo sobre las acusaciones que le realizó Leonardo Vargas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Soy una muy buena esponja para los garrotazos y los golpes, pero no tengo ningún problema con eso, porque nada de eso me afecta; es muy fácil apuntar y decir que es culpa de Jafet, es muy fácil, pero tengo nueve compañeros más, todos somos responsables, pero todo es culpa de Jafet para unos”, dijo.

Violó intimidad

Jafet indicó, por ejemplo, que al revelar, públicamente, que había una reunión en la que se tomaba una decisión tan importante como sacar al entrenador, allí se rompió la confianza.

Para Soto, la postura de Vargas es para sacudirse de responsabilidad y lo tachó de “bajarse del barco”, al empezar a “disparar hacia todo lado”.

“Yo no le hablo al oído a nadie y si lo hago, pareciera que están tapados los oídos; todas las decisiones que toman en el Comité Ejecutivo se hacen entre las diez personas que lo conforman, entonces allá tendría el 10% de responsabilidad; tan responsable es el señor que dijo las cosas ayer que quiere zafarse de responsabilidad como yo o el mismo Osael”, destacó.