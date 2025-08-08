Jafet Soto le sacó pecho a Alajuelense con una cifra equivocada

Jafet Soto dirigirá un partido más en el Morera Soto, un lugar del que ha salido sonriente algunas veces. (Rafael Pacheco Granados)

Jafet Soto inició su juego y su partido contra Alajuelense desde la conferencia de prensa, tal como acostumbra en este tipo de compromisos, tirando comentarios bastante filosos, táctica que le ha salido en muchas oportunidades contra los rojinegros.

En esta ocasión sacó pecho muy a su estilo, pero pifeó al dar una cifra incorrecta, la cual es muy diferente a lo que se podría dar el domingo en el estadio Alejandro Morera Soto.

Soto expresó que lamentaba mucho que el choque del domingo a las 6 p.m se juegue apenas a la mitad del aforo de la Catedral, porque sino, les hubiera llenado la casa.

“Vamos a ir a Alajuela a competir sin ningún miramiento ni problema. Lástima que el domingo el Morera Soto solo tenga el 50% de aforo; sino se los hubiese llenado completamente. Lástima porque me gusta llegar allí con el estadio lleno. Lástima porque les hubiese quedado platica”, comentó.

La afirmación del técnico y presidente es errónea, porque en realidad los manudos pueden jugar con el 80% de su capacidad para ese partido, basados en las sanciones que estableció el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

Esta sanción corresponde a una impuesta tras la final de segunda fase ante Saprissa el torneo anterior y se basa en lo que dice el reglamento de la temporada 2025-2026.

Pasar de un 50% a un 80% si suele significar bastante diferencia, más tomando en cuenta que la gradería que seguramente será inhabilitada es la norte, la cual suele ser la que siempre se llena de última o no suele hacerlo en muchos partidos de local del León.

De esta manera, la posibilidad de un lleno parcial, podría darse como Jafet lamentó que no pasaría.