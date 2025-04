Jafet Soto mandó una buena pedrada a colega tras llegar al primer lugar con el Herediano

Jafet Soto criticó que en el pasado habían tenido opciones por alcanzar la cima y el Herediano no aprovechaba. (JOHN DURAN/John Durán)

Jafet Soto, técnico del Herediano, mandó un rudo filazo en la conferencia de prensa luego de que los florenses derrotaran 2-1 al Santos y alcanzaran nuevamente la cima del torneo Clausura 2025.

Al DT le consultaron qué significaba recuperar la cima y allí aprovechó para mandar un filazo al decir que el mérito es todo de sus jugadores por hacer lo que saben, a diferencia de los técnicos que creen que el fútbol es como un videojuego.

“Debo felicitar a los jugadores al 100 por ciento, porque esto no es PlayStation. No es como algunos entrenadores que quieren jugar como si fuera un videojuego; esto es fútbol real, donde los humanos toman decisiones. Felicito a mis jugadores porque habíamos tenido tres oportunidades para lograr lo que buscábamos y no lo habíamos conseguido. Hoy fuimos contundentes y logramos la victoria, algo que nos había faltado. El equipo dio ese paso”, comentó,

Algunos podrían intepretar que es un filazo al cuerpo técnico anterior, encabezado por Alexander Vargas, a quien Jafet se voló al no conseguir resultados ante rivales como Alajuelense, Saprissa y Cartaginés., fechas en las que Puntarenas FC, había dado espacio para que le quitaran la punta.

Otro que podría ser al que Jafet se refería es a Wálter Centeno, rival al que se enfrentó y extécnico florense, quien en muchas ocasiones ha sido muy criticado por su estilo de juego.

“Veo una gran motivación. Tengo que retar a los jugadores para estar en la fiesta, buscar clasificar primeros y, en segundo lugar, llegar a la final e intentar ser campeones nuevamente después de 40 años. Veo mucha hambre y eso me tiene muy contento”, destacó Soto sobre su planilla.