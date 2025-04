Jafet Soto tiene razón en una queja que realizó en conferencia de prensa, según Henry Bejarano

Jafet Soto se quejó que ante la duda, el Herediano siempre sale perjudicado. (JOHN DURAN/John Durán)

Jafet Soto, entrenador del Herediano, se volvió a quejar del arbitraje con su particular estilo pese a que su equipo ganó 2-1 a Santos y consiguió la cima del Clausura 2025, en el que una vez más tomó la carta de víctima.

Los florenses se reencontraron este martes con Keylor Herrera, árbitro que estuvo en el corazón de la polémica en la última final ante Alajuelense, fue la primera vez que se vieron desde entonces y volvió a pitar un penal contra el Team.

“El penal no me queda claro sí es adentro o afuera del área, la verdad no me queda muy claro, pero obviamente sabemos que si está medio medio, entonces será en contra nuestra, no es nada nuevo”, indicó.

Al preguntarle qué le pareció el trabajo de Herrera, dio una respuesta entre ironía y queja a su particular estilo.

“Di, nos volvió a pitar un penal, otra vez, yo creo que es un gran árbitro, creo que cualquiera se puede equivocar de la cintura para abajo, pero no de la cintura para arriba”, añadió, en referencia a aquel polémico penal que les pitó en contra de Alajuelense en la pasada final, que solo Herrera y los del VAR vieron.

Keylor Herrera se equivocó pitándole un penal al Herediano. (JOHN DURAN/John Durán)

Ante las quejas de Jafet, Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, considera que en esta ocasión sí tiene un motivo para realizarlas, porque a su criterio, lo que le pitaron al Team no era penal.

“Para mí eso no es penal, los dos van sujetándose, en disputa, para mí tenía que entrar el VAR, me sorprende y me parece increíble que no lo haya hecho, un error de Keylor en la jugada, añadió.